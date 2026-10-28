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FUTEBOL INTERNACIONAL

Bruno Guimarães perde pênalti, e Arsenal é eliminado da Copa da Liga por zebra da 4ª divisão

No tempo regulamentar, partida contra o Fleetwood Town ficou empatada por 1 a 1

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Bruno Guimarães desperdiçou sua cobrançaBruno Guimarães desperdiçou sua cobrança - Foto: Darren Staples / AFP

O Arsenal foi eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Fleetwood Town, time da quarta divisão do país. A equipe do norte de Londres perdeu nos pênaltis por 5 a 3, após empatar por 1 a 1 no tempo regulamentar. O brasileiro Bruno Guimarães teve sua cobrança defendida, a segunda desde que desperdiçou um pênalti na Copa do Mundo diante da Noruega.

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Em uma partida disputada, Aaron Loupalo-Bi, do Fleetwood Town, abriu o placar logo aos 21 minutos do primeiro tempo. Logo no início da segunda etapa, o Arsenal conseguiu empatar após uma trombada entre Gyokeres e o defensor adversário, que terminou com a bola no fundo do gol.

Já no fim do jogo, a jovem promessa do clube do norte de Londres, Max Dowman, foi expulsa após uma confusão na qual estava envolvida.

Max Dowman foi expulso da partidaMax Dowman foi expulso da partida. Foto: Darren Staples / AFP



No fim, nenhuma das equipes conseguiu desempatar a partida, que foi para a decisão por pênaltis. O Fleetwood Town iniciou as cobranças e converteu todas elas. Do outro lado, o Arsenal ia bem, mas Bruno Guimarães desperdiçou sua cobrança, defendida por Jay Lynch, goleiro rival.

Jay Lynch defendeu a cobrança de Bruno GuimarãesJay Lynch defendeu a cobrança de Bruno Guimarães. Foto: Darren Staples / AFP



O Arsenal volta a campo no domingo, 1º de novembro, quando enfrenta o Liverpool, às 13h30 (de Brasília), pela Premier League.

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