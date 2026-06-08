Bruno Guimarães rebate críticas e põe Brasil entre favoritos na Copa: "Ninguém tem 5 estrelas"

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Bruno Guimarães discorda dos que creem que o Brasil tem poucas chances de ganhar a Copa do Mundo. O meio-campista, autor de um gol na vitória sobre o Egito por 2 a 1, acredita que a seleção brasileira está no grupo dos considerados favoritos.



"Ninguém tem cinco estrelas no peito", enfatizou ele em entrevista coletiva no hotel onde estão hospedados os jogadores, em Basking Ridge. "Muita gente faz coisa para aparecer. A gente está aqui para jogar o nosso futebol, temos grandes jogadores brilhando nos maiores times do mundo", acrescentou.





Seu pensamento é de que o Brasil ainda é respeitado mundialmente, a despeito do jejum de 24 anos sem conquistar o Mundial - a última taça foi erguida em 2002, no torneio da Coreia e do Japão.



"Na Inglaterra, com todos com quem falo, todos respeitam o Brasil, a gente se sente respeitado. O Brasil vai ser sempre um dos favoritos, não significa que a gente vai ganhar, mas estamos no bolo", disse Bruno Guimarães, meio-campista do Brasil.



O meio-campista do Newcastle, da Inglaterra, falou sobre as mudanças recentes de esquema tático promovidas por Carlo Ancelotti. Contra os egípcios, o treinador resolveu desmontar o sistema com quatro atacantes e escalou um meia a mais, Lucas Paquetá, o que favorece o futebol de Bruno Guimarães, na avaliação do jogador,



"Para atacar, a gente fica no 4-2-4, o que até dá mais opções. Mas o time fica mais direto, sem aquele meia, aquele jogador que faz a bola chegar mais à frente. Em comparação com o jogo contra o Panamá, também defendemos melhor", avaliou.



"Vai depender de como o mister vai entender o jogo. A gente fica na expectativa de ele colocar os melhores, o melhor time para jogar no sábado", completou, em referência à estreia diante do Marrocos, dia 13, às 19h (de Brasília) no MetLife Stadium.



Lucas Paquetá e Bruno Guimarães durante treino da seleção brasileira. Foto: Rafael Ribeiro/CBF



Bruno Guimarães jogou com todos os quatro treinadores durante o ciclo que termina no Mundial na América do Norte. São 51 convocações, 43 jogos e três gols pela seleção brasileira, pela qual também disputou a Copa do Catar.



"Sou muito mais pronto do que era há quatro anos. Muita coisa mudou. Não gasto tanta energia com coisa besta que eu gastava. Me sinto muito mais pronto e tranquilo pra jogar. Vivo o meu melhor momento", acredita ele.

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