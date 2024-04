A- A+

Náutico Bruno Mezenga é regularizado no Náutico e fica à disposição de Mazola para jogo com Ypiranga-RS Atacante teve nome publicado no BID da CBF nesta terça-feira (30)

Após a vitória sobre o ABC, fora de casa, pela Série C, o Náutico ganhou um reforço para o compromisso contra o Ypiranga-RS, marcado para este sábado (4), nos Aflitos, pela terceira rodada: o centroavante Bruno Mezenga.

O jogador teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta terça-feira (30), e com isso fica à disposição do técnico Mazola Júnior.

Oficializado pelo Náutico na última semana, Bruno Mezenga estava no Água Santa-SP. Pelo clube de São Paulo, foram 11 jogos pelo Campeonato Paulista, onde contribuiu com um gol, e uma partida pela Copa do Brasil, contra o Vasco.

Bruno Mezenga tem passagens por clubes como Flamengo, Fortaleza, Goiás, Santos, Vila Nova e Ferroviária, além de ter atuado no futebol da Turquia, Sérvia e Tailândia. O centroavante foi um pedido de Mazola e chega ao Náutico para disputar posição com Paulo Sérgio.

Veja também

Náutico Contratado como coringa defensivo, Marco Antônio é oficializado pelo Náutico