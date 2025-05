Bruno Mezenga vê Náutico com margem para crescimento apesar de vitória: "precisamos evoluir"

A- A+

Após o Náutico conquistar a primeira vitória na Série C do Brasileiro e começar a subir posições na tabela, o sentimento no elenco é de alívio. De acordo com o atacante Bruno Mezenga, o resultado diante do Confiança serve para elevar a moral de olho na sequência da competição.

"Graças a Deus conseguimos nossa primeira vitória diante do nosso torcedor, na nossa casa. Foi importante para ganharmos confiança e trabalharmos tranquilos. Sabemos que às vezes fazemos bons jogos, mas o resultado não vem, mas a gente precisa construir um trabalho em cima das vitórias. A vitória foi boa e importante para a continuidade do campeonato", pontuou o atacante.

Apesar do triunfo celebrado no último sábado (10), Mezenga vê margem para o Náutico seguir crescendo no campeonato. Para o atacante, o trabalho de Hélio tem tudo para ser positivo.

"Acho que pouco a pouco ele vai colocar coisas novas para a gente também. Precisamos evoluir, temos mais para evoluir, e acho que temos tudo para fazer bons trabalhos, melhores jogos. A evolução tem que ser gradativa e jogo a jogo a gente vai evoluindo", ressaltou Mezenga.

Na próxima rodada, o Náutico vai buscar a segunda vitória na Série C longe do Recife. No sábado (17), o Timbu vai visitar o Ypiranga, às 19h30, no Colosso da Lagoa, em Erechim. Para Bruno Mezenga, apesar da dificuldade que será encontrada diante do 10º colocado, o elenco alvirrubro tem que aproveitar a semana livre para fazer ajustes, no intuito de trazer pontos na bagagem.

"Acho que será uma semana de muito trabalho como sempre foi. A gente sabe que será um jogo importante para a gente. Precisamos pontuar no campeonato para conseguir os objetivos que queremos. Então vamos trabalhar de tudo para ir lá e conseguir pontos", finalizou.

