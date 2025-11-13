A- A+

DESPEDIDA Bruno Mezenga oficializa saída do Náutico em texto nas redes sociais: "Parto com saudade" Atacante se despediu do Timbu após disputar um total de 49 jogos com a camisa alvirrubra

Um dos pilares da campanha que levou o Náutico até a conquista do acesso à Série B, o atacante Bruno Mezenga anunciou que não vestirá as cores do Timbu na próxima temporada.

Em texto divulgado em seu perfil do Instagram nessa quarta-feira (12), Mezenga se despediu dos torcedores alvirrubros e afirmou “estar com a sensação de dever cumprido”, após uma passagem marcante pelo clube.

“Hoje me despeço do Clube Náutico Capibaribe com o coração cheio de gratidão e respeito à camisa alvirrubra. Foram tantos momentos, alegrias, desafios, convivência, superações até o tão sonhado acesso”, iniciou a publicação.

Este ano, o jogador esteve presente em 35 jogos e marcou seis gols pelo Náutico, sendo três deles pela Terceira Divisão, como o gol de pênalti contra a Ponte Preta, em Campinas, que foi decisivo durante a campanha do quadrangular do acesso.

Além da Série C, ele disputou o Campeonato Pernambucano, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil em 2025.

“Desde o primeiro dia em que vesti essa camisa, percebi o peso e a honra de representar mais que um clube: um time com história, com uma torcida vibrante, com identidade forte. Cada treino, cada jogo, cada abraço da torcida ficará gravado na memória. Saio agora levando comigo não apenas a conquista do objetivo, mas sobretudo os laços, os companheiros e os aprendizados. Entrega, lealdade, união são valores que carrego sempre comigo”, afirmou Bruno Mezenga.

Sem o contrato renovado pela diretoria alvirrubra, Bruno Mezenga também aproveitou a oportunidade para agradecer aos companheiros do clube e à comissão técnica.

“Obrigado a todos que caminharam ao meu lado: aos amigos de equipe, à comissão técnica, aos funcionários do clube, aos torcedores que cantaram, apoiaram, criticaram... porque tudo isso me fez crescer. E, acima de tudo, obrigado à minha família que desde o início se envolveu e vestiu essa camisa com amor junto comigo e aos amigos que estiveram nos bons e maus momentos, segurando a barra quando foi preciso.

O atleta de 37 anos chegou ao Timbu em 2024. Ao todo, foram 49 partidas e 11 gols durante a passagem pela equipe da Rosa e Silva.

“Parto com saudade porque não dá para não ter, mas com a certeza de que vivi algo grande aqui. E que esse “algo grande” vai me impulsionar para a próxima fase com ainda mais determinação. Desejo ao Náutico só vitórias, conquistas, e que continue sendo esse símbolo de paixão e identidade para tantos. Eu sigo, mas torcendo sempre por vocês”, completou o atacante.







Renovações

O Náutico continua montando a sua base para o ano de 2026. Até o momento, o goleiro Muriel, os laterais Arnaldo e Igor Fernandes, o zagueiro Matheus Silva e o volante Wenderson já oficializaram renovação para a próxima temporada.

Além deles, os atacantes Vinícius, Paulo Sérgio e Samuel Otusanya também já têm contrato para 2026. No caso dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos, os dois tiveram vínculo renovado até o final de 2027.

