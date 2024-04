A- A+

Futebol Bruno Mezenga próximo de ser oficializado como novo reforço do Náutico Atacante de 34 anos chega para reforçar o Timbu na Série C do Campeonato Brasileiro

O Náutico está próximo de oficializar a contratação do atacante Bruno Mezenga, de 34 anos. O jogador, que estava no Água Santa, chega para reforçar o setor ofensivo do clube para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Na coletiva de imprensa desta sexta (19), antes da estreia oficial do Náutico na Série C, domingo (21), contra o São Bernardo, nos Aflitos, o técnico Mazola confessou que apenas detalhes burocráticos separam o atleta do Timbu.

“Parece que só falta assinar, mas vamos aguardar o fechamento da janela. Se eu estivesse na Série B o levaria com certeza absoluta”, afirmou o treinador. As inscrições de novos jogadores para clubes da Segundona e da Série A se encerram nesta sexta (19).

Bruno Mezenga tem passagens por clubes como Flamengo, Fortaleza, Goiás, Santos, Vila Nova e Ferroviária, além de ter atuado no futebol da Turquia, Sérvia e Tailândia. Ele chega para disputar posição com Paulo Sergio no posto de centroavante do Náutico.

Veja também

Patinação Evento de patinação gratuito é atração do Bairro do Recife neste domingo (21)