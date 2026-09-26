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Futebol Bruno Pivetti exalta vitória do Náutico e cita o apoio da torcida: "Foi de fundamental importância" Novo técnico concedeu coletiva de imprensa após clássico contra o Sport em retorno ao comando técnico alvirrubro

A primeira coletiva pós-jogo do técnico Bruno Pivetti no retorno ao comando técnico do Náutico teve um tom elogioso e de satisfação. O time alvirrubro venceu o arquirrival Sport por 3 a 1 no Clássico dos Clássicos neste sábado (26) no estádio Esportes da Sorte Aflitos pela Série B.



O treinador, que foi anunciado na sexta-feira (25) e só teve um dia para treinar a equipe, começou já exaltando o apoio da torcida durante o jogo.



"Eu queria iniciar a coletiva enaltecendo o nosso torcedor. Foi de fundamental importância essa união entre os jogadores e torcedores que são os dois protagonistas. no futebol. Eu acredito que eu estou aqui como um facilitador, não como um protagonista", falou.

Pivetti destacou o desempenho dos atletas e crê que a união com os torcedores contribuiu com o resultado positivo dentro do Esportes da Sorte Aflitos.



"Os jogadores estiveram muito bem dentro de campo. Acredito que o torcedor nessa partida se sentiu representado e ele veio junto.

E a gente sabe que nos Aflitos quando se tem essa união entre torcedores e jogadores fica muito difícil para qualquer adversário", disse o técnico.



Tempo

Para comandar o Náutico com apenas um treino, Pivetti precisou otimizar o seu tempo e conversar bastante com a comissão técnica e com os jogadores.



"São jogadores inteligentes, são jogadores que têm essa capacidade de assimilação rápida e nós, em pouco tempo, conseguimos implementar isso e eles, e o mérito deles de conseguir transferir devidamente para dentro do campo", destacou.

Mesmo feliz com o desempenho do Timbu e pelas oportunidades criadas, o comandante alvirrubro reconheceu que ainda há muito trabalho pela frente.

"É claro que a gente tem muito a evoluir, muito a melhorar, mas, hoje nós temos que comemorar muito ao lado do nosso torcedor. Amanhã a gente já muda a chave, já pensa e já transfere o foco completamente".

Elenco

O técnico aproveitou a oportunidade para elogiar a qualidade do elenco do Timbu e explicou as suas escolhas para a primeira escalação da equipe.

"São jogadores de qualidade, é um elenco de qualidade, eu confio em todos os jogadores, e essa reintegração foi de fundamental importância para que o grupo sentisse mais um sentido de unidade, porque tinham alguns jogadores afastados. O que eu fiz foi reintegrá-los da melhor forma", explicou Pivetti.

Entre os destaques, também houve a volta de Paulo Sérgio após mais de quatro meses longe dos gramados ao entrar no segundo tempo para substituir Júnior Todinho.



"O Paulo [Sérgio] vinha tendo muito problema físico, teve alguns problemas ao longo do ano, mas é um jogador de extrema qualidade. á tive a oportunidade de trabalhar com ele na minha passagem anterior, a gente sabe a capacidade que ele tem, ainda hoje quase fez dois gols. Criou a oportunidade para isso. É um jogador que vai nos ajudar muito", afirmou.



Pivetti também foi questionado sobre as escalações de Júnior Todinho e Derek no lugar de Kauã Maranhão e Borasi, respectivamente, que costumavam ser titulares com os ex-técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos.

"Derek trabalhou comigo no Guarani e o Todinho trabalhou comigo no Água Santa. Então, são jogadores que conhecem o meu modelo de jogo, a minha forma de atuar. Como eu só tinha um dia de treino, eu dei preferência a esses jogadores que já tinham uma familiaridade com a minha ideia de jogo", citou.



Foco

Já de olho no próximo compromisso do Náutico contra o Fortaleza na próxima sexta-feira (2), Bruno Pivetti garantiu estar acompanhando o trabalho do adversário.

"Tenho certeza que vai ser um grande confronto. Nós precisamos agora ter as informações do estado dos nossos jogadores, preparar da maneira mais adequada a semana para que a gente possa ir lá em Fortaleza, apesar de saber das dificuldades, fazer uma outra grande partida e fazer o melhor para poder conquistar as vitórias, porque isso para nós é muito importante. Sabemos da qualidade do adversário, mas vamos procurar proteger a nossa equipe em relação à neutralização dos pontos fortes do Fortaleza e também atacar as vulnerabilidades", completou.

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