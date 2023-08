A- A+

Náutico Bruno Pivetti terá três ausências para escalar o Náutico contra o Brusque Timbu volta a entrar em campo no sábado, às 16h, longe do Recife

Apresentando como novo técnico do Náutico, Bruno Pivetti comandou, na terça-feira (15), sua primeira atividade junto ao grupo alvirrubro. O time se prepara para encarar o Brusque, sábado (19), às 16h, no Augusto Bauer, em Santa Catarina, pela penúltima rodada da primeira fase da Série C. E para a partida, o treinador será obrigado a realizar mudanças no time considerado titular.

O goleiro Vagner e o lateral-esquerdo Rennan Siqueira receberam o terceiro amarelo diante do Paysandu. Também contra o Papão, o lateral-direito Diego Ferreira foi expulso e é mais um que ficará no Recife para cumprir suspensão automática.

No gol, o recém-contratado Gabriel Leite deve assumir a posição e fazer sua estreia com o manto alvirrubro. Já na lateral direita, a tendência é que Pivetti opte pela volta de Victor Ferraz ao setor. Já na esquerda, recuperado de lesão, Diego Matos deve figurar entre os titulares.

Com 25 pontos, o Náutico ocupa a 9ª colocação da Série C e precisa vencer os dois últimos jogos da primeira fase para sua classificação à próxima fase depender apenas de si. Além do Brusque, o Timbu ainda vai encarar o São Bernardo, no próximo dia 26, nos Aflitos.

