Santa Cruz Bruno Rodrigues cita Itamar Schülle, mas técnico diz não ter sido procurado: "feliz pela lembrança" Treinador que passou pelo Santa em 2020 tem contrato com o Azuriz, do Paraná

Aclamado presidente do Santa Cruz neste domingo (12), Bruno Rodrigues já se movimenta para dar início ao planejamento que envolve o futebol tricolor. Na busca pelo treinador que vai comandar a equipe em 2024, o mandatário citou gostar do nome de Itamar Schülle, que passou pelo Arruda em 2020.

Após a declaração do dirigente, Itamar foi procurado pela Folha de Pernambuco. No entanto, garantiu não ter sido sondado pelo novo presidente tricolor.

"Até o presente momento não houve nenhum contato, mas estou muito feliz pela lembrança do meu nome", declarou.

Aos 57 anos, Itamar Schülle está empregado no momento. Contratado em outubro deste ano para iniciar os trabalhos de olho na temporada que vem, o treinador tem vínculo com o Azuriz, do Paraná.

