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Santa Cruz Bruno Rodrigues será candidato único à presidência do Santa Cruz Atual mandatário coral deve ser reeleito para o triênio 2027-2029; eleição está marcada para 6 de dezembro

Bruno Rodrigues será o único candidato à presidência do Santa Cruz na eleição marcada para o dia 6 de dezembro. Com o encerramento do prazo para inscrição de chapas nesta quinta-feira (29), a tendência é que o atual presidente do Executivo coral seja reeleito para comandar o clube no triênio de 2027 a 2029.

A expectativa de candidatura única havia sido antecipada pelo ge. Procurado pela Folha de Pernambuco, no início da noite desta quinta-feira (29), o membro da Comissão Eleitoral coral Delmiro Campos confirmou que somente a chapa de Bruno Rodrigues foi inscrita para concorrer ao pleito.

Representantes de grupos que fizeram oposição à atual gestão não demonstraram interesse em participar do processo eleitoral. De acordo com o estatuto do clube, as chapas precisariam ser inscritas na secretaria do Arruda no até o penúltimo dia de outubro.

O cenário também é influenciado pelo apoio à continuidade da administração em meio ao processo de estruturação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

A composição prevista mantém Bruno Rodrigues na presidência do Executivo, com Marco Benevides como vice. O grupo seguirá sendo responsável por conduzir o diálogo entre a associação e os futuros investidores do futebol tricolor durante a implementação do novo modelo de gestão.

Bruno Rodrigues

Bruno Rodrigues assumiu a presidência do Santa Cruz em novembro de 2023, após ser escolhido como candidato de consenso em um período de dificuldades financeiras e esportivas. Na ocasião, o clube estava sem calendário nacional garantido para a temporada seguinte e enfrentava o desafio de reconstruir o departamento de futebol.

Antes de chegar ao Arruda, o dirigente construiu carreira na política pernambucana. Foi vereador do Recife, deputado estadual e deputado federal, além de ter presidido o Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE).

Durante o primeiro ano de sua gestão, o Santa Cruz disputou apenas competições estaduais e conseguiu uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. A classificação veio após a equipe alcançar a semifinal do Campeonato Pernambucano de 2024.

No ano seguinte, o Tricolor conquistou o acesso à Série C ao superar o América-RN nas quartas de final da quarta divisão. A classificação encerrou um período de quatro temporadas do clube na última divisão nacional.

O principal resultado da gestão veio neste ano, quando o Tricolor garantiu o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro após nove anos fora da competição. A equipe comandada por Cristian de Souza confirmou o acesso depois de uma campanha de recuperação na fase decisiva.

Paralelamente aos resultados em campo, a administração avançou nas negociações para transformar o departamento de futebol em uma SAF. O projeto prevê a entrada da Matix Capital como investidora majoritária, com mudanças na estrutura de gestão e na condução do futebol coral.

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