Brunson brilha e Knicks presenteiam torcida no Natal com virada após 15 pontos atrás

O New York Knicks sofreu acima do esperado, ficou em desvantagem de 15 pontos no começo da partida e na abertura do quarto final, mas celebrou uma grande virada em sua apresentação de Natal. Em um Madison Square Garden lotado, Jalen Brunson garantiu a festa da torcida ao anotar 34 pontos no triunfo por 126 a 124 sobre o Cleveland Cavaliers.

A partida serviu de grande presente de Natal para os amantes de basquete. Foram muitos lances plásticos, bela disputa entre os astros Brunson e Donovan Mitchell - também fez 34 pontos - e indecisão até o último lance, com arremesso de longe dos visitantes para fora.

Em seu 58° jogo em rodada de Natal - o New York Knicks é a equipe que mais atuou na data festiva na NBA -, o favoritismo não se fez valer no começo da partida, com os Cavaliers muito mais à vontade no Madison Square Garden.





Inspirado em seu astro, Donovan Mitchell, os Cavaliers logo abriram 5 a 0. Com o 10º ponto do astro em menos da metade do período, os visitantes tinham imponentes 18 a 3. Jalen Bronson, estrela dos Knicks, estava com a mão descalibrada e viu o quarto ser totalmente dominado pelo rival, com 38 a 23.

Mas o time de Nova York não está na segunda colocação da Conferência Leste por acaso. E, aos poucos, iniciou a reação, chegando ao empate por 4 1 a 41 após corrida de doze pontos seguidos e bola de três de Bridges. A primeira liderança veio com toco atrás e bandeja na frente.

O Cleveland estava perdido no quarto e chegou a levar 18 seguidos mesmo com Jalen Brunson no banco de reservas, descansando. O time desencantou em um lance livre e voltou a reequilibrar a disputa. O intervalo veio com 60 a 58 para os Knicks.

Darius Garland e Mitchell voltaram acesos e não demorou para os Cavaliers reassumirem o comando do placar com 68 a 63. O jogo era disputado em alta intensidade, com os times dando show, ainda, da linha de três pontos.



