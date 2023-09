A- A+

Futebol Brusque subiu, outros três perto do acesso: Náutico vê "algozes" da Série C a caminho da Série B Paysandu venceu o Timbu na primeira fase e lidera o Grupo C. No B, o Brusque já subiu e o São Bernardo, último adversário do alvirrubros no ano, também pode alcançar o feito

Não basta ser eliminado na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro: o Náutico também está vendo os principais “algozes” da derrocada do clube na reta final da temporada se aproximarem do acesso à Série B. Adversários que venceram o Timbu ou que seguraram empates. Aqueles que fizeram os alvirrubros sofrer podem ter a alegria de subir de divisão.

Grupo B: os “empates” cruciais

Os últimos dois jogos da primeira fase do Náutico foram contra o Brusque, no Augusto Bauer, e diante do São Bernardo, nos Aflitos. Em ambos, o Timbu ficou no 2x2. Resultados que ajudaram os rivais e tiraram os pernambucanos do quadrangular final. Por falar nessa fase, o time catarinense lidera o Grupo B, com 12 pontos, e já garantiu o acesso. Os paulistas estão na vice-liderança, com quatro.

Brusque e São Bernardo se enfrentam no sábado (30), no Primeiro de Maio. A outra partida do dia envolve São José (terceiro, com quatro) e Operário-PR (quatro, com três), no Francisco Novelletto

Grupo C: as derrotas frustrantes

As duas derrotas que mais devem ter feito os alvirrubros sofrerem na Série C foram contra Paysandu e Amazonas. A primeira envolveu uma série de motivos. A começar por ser na reta final do torneio. Para piorar, de virada, após abrir 2x0. Calma que tem mais: o técnico do Papão é Hélio dos Anjos, profissional que trabalhou no Timbu no ano passado e que saiu brigado com o atual presidente alvirrubro, Diógenes Braga. Os paraenses estão na liderança da chave, com 10 pontos.

O Amazonas também traz péssimas recordações. O clube foi o único a vencer o Náutico nos Aflitos na Série C, em vitória por 1x0. Para completar, o gol foi de um ex-atacante alvirrubro, Sassá. Os amazonenses estão em segundo, com seis pontos.

Paysandu e Amazonas se enfrentam domingo (1º), no Mangueirão. No sábado, é a vez de o Botafogo-PB (quarto, com três pontos) encarar o Volta Redonda (terceiro, com quatro), no Almeidão.

