Futebol

Brusque x Náutico: CBF divulga áudio do VAR em lance de expulsão de João Maistro

Mesmo com consulta ao árbitro de vídeo Paulo Henrique Schleich, foi mantida a decisão do cartão vermelho

Mesmo com menos um, Náutico venceu o Brusque por 1x0 - Foto: João Guilherme / CNC

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (8) o áudio do VAR da partida entre Brusque e Náutico, no Augusto Bauer, pela Série C do Campeonato Brasileiro 2025, no lance que originou a expulsão do zagueiro João Maistro, do Timbu

 

O árbitro Paulo Henrique Schleich foi chamado pelo VAR após ser informado que João Maistro não era o último jogador antes do goleiro - Carlinhos estava ao lado. A decisão poderia alterar o cartão vermelho para um amarelo, por exemplo. 

"O atacante não está em completa velocidade, tanto que que eles vão disputar a bola e é falta. Mas eu acho que o defensor (Carlinhos) chegaria. Acho que ele tinha possibilidade de chegar, na minha opinião", informou um dos assistentes. Mesmo com a colocação, Schleich disse que ia manter a decisão. 

O árbitro Paulo Renato Moreira da Silva Coelho estava operando o VAR, com Diogo Carvalho Silva como assistente. Mesmo com um a menos, o Náutico venceu o Brusque por 1x0, com gol de Patrick Allan.

