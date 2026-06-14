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Série C Brusque x Santa Cruz: saiba onde assistir e confira prováveis escalações Tricolor busca vitória fora de casa para entrar no G8 da Série C

Após um período de 15 dias, o Santa Cruz volta a campo neste domingo (14), fora de casa, contra o Brusque, pela décima rodada da Série C. O momento, que deveria ter sido de recuperação e treinamentos, ficou também marcado por greve dos jogadores por salários atrasados e bastidores agitados, exigindo do elenco tricolor uma resposta imediata para afastar qualquer impacto dentro de campo.

Falando estritamente de futebol, o Santa ocupa a 11ª posição com 12 pontos, estando a apenas um ponto de entrar no G8. Por outro lado, o Brusque está estabelecido na vice-liderança com 18 pontos, mesma pontuação do líder Guarani.

Impacto

Durante coletiva pré-jogo, o treinador do Santa Cruz, Cristian de Souza, garantiu que o elenco segue focado nos objetivos e que a questão salarial do clube não interfere no desempenho do time dentro de campo.

“Estamos passando por um momento de desajuste financeiro. Temos que ser inteligentes e maduros dentro do vestiário, para que isso não vá para dentro de campo", comentou o técnico coral.

Como costuma realizar rodada a rodada, o técnico prepara o Santa a partir daquilo que será enfrentado na partida em questão. Mirando um duelo complicado diante do Brusque, Cristian diz tentar aproveitar algumas situações de jogo.

“Nós vamos enfrentar uma equipe que tem muita força dentro de casa, que joga muito adaptado ao seu gramado sintético e nós temos que saber fazer um jogo lá com bastante inteligência, que a gente possa aproveitar algumas circunstâncias que eles deixam a desejar para a gente poder ser efetivo e fazer resultado. Isso que é o mais importante, buscar esse equilíbrio”, projetou Cristian de Souza.

Escalação

A quinzena serviu, principalmente, para recolocar alguns jogadores em condição de jogo. Ausentes no empate contra a Ferroviária, o zagueiro capitão William Alves e o centroavante Quirino se apresentam à disposição. Por outro lado, cumprindo suspensão por cartão vermelho, Thiago Coelho cede espaço para Gabriel Souza.



Ficha técnica

Brusque: Nogueira; Medeiros, Ryan, Cipriano e Raimar; Bernardo, Gazão e JP Martins; Macário, Adriano e Petterson. Técnico: Higo Magalhães.

Santa Cruz: Gabriel Souza; Eurico, William Alves, Jeferson e Zé Mário; Pedro Favela, Fabinho, Everaldo, Vitinho e Ronald; Tiago Marques. Técnico: Cristian de Souza.

Data: 14/05

Local: Estádio Augusto Bauer (Brusque/SC)

Horário: 11h

Árbitro: Dewson Fernando Freitas (PA)

Assistentes: Jhonathan Leone Lopes e Augusto Klemerson Mendes Diniz (ambos PA)

Transmissão: SportyNet



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