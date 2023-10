A- A+

MMA Bruxa solta: Charles do Bronx sai do card do UFC 294 e Borrachinha pode ser o próximo Evento numerado do UFC acontece em 21 de outubro, na Yas Island, nos Emirados Árabes

O UFC 294 do próximo dia 21 de outubro, em Abu Dhabi, capital do Emirados Árabes, estava programado para ter dois brasileiros nas duas principais lutas do evento. Charles do Bronx, maior nome do País atualmente, buscaria retomar o título dos leves, enquanto que Paulo Borrachinha tentaria uma nova vitória para conquistar a oportunidade de ter mais uma luta por cinturão. Contudo, um corte profundo na região do supercílio direito de Charles, e o cotovelo que ainda está em processo de recuperação de uma cirugia que Paulo fez recentemente, já provocaram alterações no evento.

Do Bronx perde a revanche

Charles Oliveira, maior finalizador da organização até perder para Islam Makhachev há quase um ano, vinha de uma grande sequência de vitórias, empilhando adversários de grosso calibre, como Tony Ferguson, Michael Chandler, Dustin Poirier e Justin Gaethj.

No confronto que aconteceu em 22 de outubro de 2022, o paulista justificou que 'não esteve' no octógono, que a adaptação não foi das melhores, que não se sentiu bem. Resultado, foi controlado e finalizado por Islam ainda no segundo round.

Na primeira luta de Charles depois de perder a cinta, o brasileiro atropelou Beneil Dariush, que também vinha de boa sequência de vitórias. O caminho foi realinhado e Oliveira reencontraria o algoz no mesmo octógono, em Abu Dhabi. Porém, no último sparring antes de viajar, o lutador de 33 anos sofreu uma cabeçada acidental, teve um corte profundo e não tem condição de se apresantar daqui a dois sábados.

Para o seu lugar, o UFC agiu rapidamente. Alexander Volkanovski, campeão dos pesos-pena, será o desafiante novamente. O australiano enfrentou Makhachev no último mês de fevereiro e exigiu o melhor do jogo do russo. Islam venceu por decisão unânime dos juízes, mas em um resultado apertado, com a maioria dos árbitros enxergando três rounds a dois para o atual campeão.

Cirurgia em cima do laço

Renzo Gracie, em entrevista ao Portal Vale Tudo há cerca de uma semana, afirmou que Borrachinha havia passado por uma cirurgia no cotovelo. Na última segunda-feira (9), o fato foi confirmado pelo mineiro em rede social, incluindo imagens do pós-operatório e do lutador treinando ainda com curativo.

Paulo está treinando e já se encontra em Abu Dhabi há algumas semanas. Inclusive, a operação foi feita no país do Oriente Médio. Contudo, todo o processo operatório foi feito recentemente, podendo ser pouco tempo para que o lutador de 32 anos esteja pronto para um desafio do tamanho do Khamzat Chimaev.

Em coletiva de imprensa do Contender Series, na terça-feira (10), Dana White, presidente do UFC, declarou ser possível que a luta de Borrachinha também caia. “Sim, é possível (Borrachinha não lutar contra Chimaev). Muito em breve espero ter uma resposta dentro de algumas horas. Estamos conversando com algumas pessoas agora”, afirmou Dana.

Veja também

