LUTO Bryan Braman, campeão do Super Bowl com os Eagles, morre aos 38 anos vítima de câncer raro Ex-linebacker da NFL enfrentava doença agressiva desde fevereiro

Bryan Braman, ex-linebacker da NFL e campeão do Super Bowl LII com o Philadelphia Eagles, morreu nesta quinta-feira aos 38 anos, vítima de uma forma rara e agressiva de câncer. A informação foi confirmada por seu agente, Sean P. Stellato. Natural de Spokane, Washington, Braman deixa duas filhas, de 11 e 8 anos.

Com passagens por Houston Texans, New Orleans Saints e duas vezes pelos Eagles, Braman atuou por sete temporadas na liga entre 2011 e 2017.

Especialista em jogadas de times especiais, teve papel decisivo no título dos Eagles ao bloquear um punt durante a rodada divisional dos playoffs de 2018. A final contra o New England Patriots, vencida por 41 a 33, foi sua última partida na NFL.

De acordo com o jornal inglês DailyMail, o diagnóstico da doença veio em fevereiro deste ano. Braman passou por uma série de cirurgias e iniciou um tratamento com terapia celular CAR-T em Seattle.

A gravidade do quadro motivou a criação de uma campanha no GoFundMe para ajudar nas despesas médicas. O ex-companheiro de time JJ Watt doou US$ 10 mil à iniciativa, que arrecadou mais de US$ 88 mil no total, com contribuições de outros atletas e torcedores.

Formado em três universidades diferentes antes de chegar à NFL, Braman construiu sua carreira com disciplina e dedicação aos bastidores dos elencos.

