Futebol Bryan celebra retorno ao Náutico após um ano parado e pode virar opção para vaga de Diego Matos Lateral entrou no decorrer da partida contra o Amazonas, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro

Não foi o resultado que a torcida do Náutico aguardava, mas, na derrota por 1x0 para o Amazonas, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro, ao menos um alvirrubro saiu de campo feliz. Após quase um ano parado, por conta de uma lesão no joelho, o lateral-direito Bryan voltou a atuar pelo Timbu.

“Fiquei muito feliz, apesar do resultado. Fora isso, fiquei grato a Deus. Passei por um momento doloroso, me recuperando (da lesão). Foi o pior momento da minha carreira, superando todos os outros. Só gratidão a Deus por ter entrado no jogo. O professor (Fernando Marchiori) me deu confiança para jogar. A todo momento, me orientou da melhor forma possível. Foi uma transição legal”, afirmou.

O último confronto oficial de Bryan tinha sido contra o CSA, no dia 19 de maio, pela Série B do ano passado. O jogador, vale citar, já tinha ficado quase um ano parado entre 2021 para 2022 justamente por conta de outro problema no joelho.

Bryan, inclusive, pode ganhar mais minutos no Náutico. Lateral-direito de origem, mas com experiência de já ter atuado no lado esquerdo, o atleta pode ser uma opção para substituir Diego Matos, que fraturou três vértebras da coluna.

“Mandei uma mensagem para Diego, que ficará uns dias em casa. Ele fraturou três costelas e agora é hora de mandar forças para ele. Perdemos um grande jogador, que estava nos ajudando, jogando praticamente todos os jogos. Tenho certeza que ele voltará melhor ainda”, declarou Bryan, se colocando à disposição para ser utilizado no setor.

“Eu quero estar em campo, independente da posição. Vou dar o meu melhor. Pode ser na direita, na esquerda, nas pontas. Quero ser útil para sairmos com o resultado positivo”, completou.

