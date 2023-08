A- A+

Náutico Com identificação pelo Náutico, Bryan projeta vitória diante do São Bernardo e sonha com acesso Depois de momentos de altos e baixos em sua passagem pelo Timbu, lateral espera comemorar subida de divisão para a Série B

Bryan, de 27 anos, é um dos jogadores mais antigos no atual elenco alvirrubro. Lateral-direito de origem, teve sua primeira passagem pelo Náutico em 2018, emprestado pela Chapecoense. Passou por altos e baixos pelo clube, por conta de lesões no joelho que praticamente tiraram o atleta dos gramados entre 2021 e 2022. Presente em conquistas estaduais, mas também em rebaixamentos, jogador projeta a volta por cima (dele e do Timbu) em 2023, com um acesso. Para isso, há alguns obstáculos pelo caminho. O primeiro deles no sábado (26), diante do São Bernardo-SP, nos Aflitos, em partida que vale o ingresso ao quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro - passo final para o sonhado regresso à Série B.

“A gente sabe da importância do jogo. Todo mundo está comprometido, unido para que a gente consiga o resultado positivo. A gente passou a vida inteira jogando jogos decisivos, que valiam a nossa profissão, a nossa carreira, nosso emprego. Vale o emprego dos funcionários também. Vamos dar o nosso melhor. Estamos preparados para isso”, afirmou.

Nesta quinta-feira (24), o perfil oficial do Náutico no Twitter divulgou uma parcial de bilhetes vendidos para o confronto deste sábado (26), tendo vendido mais de 15 mil ingressos.

“Isso (a presença da torcida) faz muita diferença. Já joguei com os Aflitos lotado e com a Arena de Pernambuco também. A torcida faz com que a gente fique cada vez mais confortável. O apoio deles faz total diferença”, comentou.

Bryan já foi testado em várias ocasiões como ponta-direita, inclusive pelo ex-técnico Fernando Marchiori, mas é na lateral esquerda que ele deve atuar diante dos paulistas. Posição que ele já jogou e se sente confortável. “Eu gosto de jogar na na lateral esquerda ali, de estar em campo para ajudar. Eu consigo executar da melhor forma possível”, disse, projetando a importância que uma vitória e, consequemente, um futuro acesso poderia ter na carreira.

“(O acesso) representa demais para mim porque é um clube que me acolheu, que eu tenho um carinho enorme. Foi nesta cidade (Recife) que eu construí a minha família. Então, representa tudo. A identificação que eu tenho pelo clube e pelos funcionários é fora da curva. Conquistar um acesso aqui vai ser algo sensacional, que vai ficar marcado na minha vida, na minha história. Vou buscar isso com todas as minhas forças”, declarou.

Veja também

Mercado da bola Ter Stegen renova com Barcelona até 2028