Bucks levam dura virada, Celtics atropelam e líderes do Oeste vencem na NBA

Ainda sem se encontrar sob o comando do técnico Doc Rivers, o Milwaukee Bucks sofreu mais um revés na noite deste domingo. Fora de casa, o favorito levou uma dura virada do Utah Jazz pelo placar de 123 a 108. Pela mesma rodada, o Boston Celtics venceu mais uma, assim como os líderes da Conferência Oeste da NBA.



Jogando em Utah, os Bucks começaram o último quarto com 12 pontos de vantagem. Mas terminaram o período 15 pontos atrás do Jazz, numa das viradas mais duras desta temporada até agora. Como de costume, Giannis Antetokounmpo fez a sua parte. O astro grego terminou a partida com um "double-double" de 35 pontos e 13 assistências.



Mas o sólido desempenho coletivo do Jazz ofuscou o cestinha da partida. Foram sete jogadores anotando ao menos dois dígitos em pontuação. O principal destaque foi Lauri Markkanen, responsável por 21 pontos. Keyonte George obteve um "double-double" de 19 pontos e 10 rebotes.



Apesar de mais um tropeço, os Bucks continuam na vice-liderança da Conferência Leste, com 33 vitórias e 17 derrotas. Estão atrás apenas do Boston Celtics, que segue em ótima forma nesta temporada regular.





Neste domingo, o melhor time do campeonato até agora bateu o Memphis Grizzlies por 131 a 91 em clima de reabilitação após a derrota para o desfalcado Los Angeles Lakers no fim de semana - sem LeBron James e sem Anthony Davis. Em casa, os Celtics contaram com 34 pontos, oito rebotes e sete assistências. Pelos Grizzlies, Scotty Pippen Jr. foi o destaque, com 19 pontos e seis rebotes.



Os Celtics continuam com o maior número de vitórias e o menor número de derrotas do campeonato: 38 e 12, respectivamente. Os Grizzlies, longe de repetir a campanha do campeonato passado, quando brigaram pela liderança no Oeste, estão apenas em 13º lugar, com 18/32.



Na contramão do Grizzlies nesta temporada, o Oklahoma City Thunder e o Minnesota Timberwolves, líder e vice-líder do Oeste, venceram em casa. O Thunder precisou de duas prorrogações para superar o Toronto Raptors por 135 a 127. Mais uma vez, Shai Gilgeous-Alexander foi a referência dos anfitriões, com 23 pontos, nove rebotes e 14 assistências.



Também em casa, o Minnesota Timberwolves derrotou o Houston Rockets por 111 a 90, sob a liderança de Anthony Edwards, responsável por 32 pontos e seis rebotes. Pelos Rockets, o destaque individual foi Alperen Sengun, com 15 pontos e 10 rebotes.



Thunder e Timberwolves têm o mesmo retrospecto, de 35 vitórias e 15 derrotas. Mas o Thunder ocupa o primeiro posto pelos critérios de desempate.



Confira os resultados da noite deste domingo (4):



Detroit Pistons 99 x 111 Orlando Magic



Washington Wizards 112 x 140 Phoenix Suns



Boston Celtics 131 x 91 Memphis Grizzlies



Charlotte Hornets 99 x 115 Indiana Pacers



Miami Heat 95 x 103 Los Angeles Clippers



Minnesota Timberwolves 111 x 90 Houston Rockets



Oklahoma City Thunder 135 x 127 Toronto Raptors



Utah Jazz 123 x 108 Milwaukee Bucks



Denver Nuggets 112 x 103 Portland Trail Blazers



Confira os jogos desta segunda-feira(6):



Philadelphia 76ers x Dallas Mavericks



Charlotte Hornets x Los Angeles Lakers



Cleveland Cavaliers x Sacramento Kings



Brooklyn Nets x Golden State Warriors



Atlanta Hawks x Los Angeles Clippers



New Orleans Pelicans x Toronto Raptors

