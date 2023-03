A- A+

Basquete Bucks x Celtics e Nuggets x Pelicans; saiba onde assistir aos jogos da NBA desta quinta-feira (30) Milwaukee e Boston fazem duelos de líderes do lado leste

Na reta final da fase regular da NBA, cada jogo é importante na briga para estar nos playoffs. Nesta quinta-feira (30), os dois melhores times da Conferência Leste, Milwaukee Bucks e Boston Celtics, ambos já classificados, se enfrentam às 20h30. Na partida do segundo horário, o já classificado e líder da Conferência Oeste, Denver Nuggets recebe o New Orleans Pelicans às 23h. Ambas as partidas terão transmissão da Amazon Prime.

- Milwaukee Bucks x Boston Celtics -

No confronto entre líder e vice-líder do leste, os Bucks (1º) recebem os Celtics (2º), a partir das 20h30 na Fiserv Forum. A partida põe frente a frente Giannis Antetokounmpo - um dos jogadores cotados ao prêmio de MVP da temporada - e Jayson Tatum, o grande astro do Boston. Ambos atletas estão entre os seis melhores pontuadores da liga. Giannis tem uma média de 31 pontos, enquanto Jayson tem 30 pontos de média.

- Denver Nuggets x New Orleans Pelicans -

Líder da Conferência Oeste, o Denver Nuggets enfrenta o New Orleans Pelicans a partir das 23h, na Ball Arena. Diferente de Denver, o time de New Orleans (9º) ainda está na corrida pela classificação para os playoffs e hoje estaria classificada para disputar o play-in.

O confronto entre os times deve entregar um bela disputa dentro do garrafão entre os pivôs Nikola Jokic - MVP das duas últimas temporadas e na briga pela atual - e Jonas Valanciunas. Ambos os atletas estão entre os melhores no quesito rebote.

