FÓRMULA 1 Bueiros paralisam 2º treino livre e voltam a preocupar pilotos para o GP de Las Vegas de F-1 Piloto Carlos Sainz foi vítima de um acidente ao passar com carro em cima de uma tampa de bueiro no ano passado

Marcado por duas bandeiras vermelhas na madrugada desta sexta-feira, o 2º treino livre para o GP de Las Vegas de Fórmula 1, que acontece na madrugada deste domingo, voltou a ser "assombrado" por um problema que tem sido recorrente no circuito de rua americano: as tampas de bueiros soltas.

A atividade de pista foi prejudicada pelo problema inusitado e a primeira interrupção aconteceu a 21 minutos do fim da sessão.

Os pilotos levaram os carros para a garagem e um clima de indefinição tomou conta do ambiente até que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) se manifestasse. No comunicado, um fiscal informou que uma tampa de bueiro solta na curva 17 colocava a segurança dos pilotos em risco.

Sem ter como verificar o contratempo por meio das câmeras, os comissários optaram por retomar o segundo treino livre. Porém, a dois minutos do final do treino, o problema foi realmente constatado e a bandeira vermelha foi acionada novamente.

Minutos depois, a entidade emitiu um novo comunicado explicando a situação. "Alguns funcionários da direção de prova permaneceram no local quando a sessão foi reiniciada e informaram que a tampa do bueiro estava se movendo enquanto os carros passavam por cima dela, o que fez com que a sessão fosse encerrada com a bandeira vermelha", diz parte do trecho do informe da FIA.

Numa corrida contra o tempo para que o problema não volte a se repetir no terceiro treino livre que acontece às 21h30 desta sexta-feira, a expectativa é que reparos sejam feitos para deixar a pista em condições para os pilotos.

Imprevistos com tampas de bueiros têm se mostrado comuns quando se fala de GP de Las Vegas de F-1. Na edição de 2023, Carlos Sainz foi vítima de um acidente ao passar com sua Ferrari em cima de uma tampa de bueiro na reta principal. Na edição do ano seguinte, a FIA externou toda a sua preocupação com o empecilho e adotou medidas de segurança.

NORRIS LIDERA 2º TREINO LIVRE

Em um treino pouco produtivo diante das paralisações, Lando Norris, líder do campeonato, terminou os trabalhos ao fazer o melhor tempo com a sua McLaren: 1min33s602. Kimi Antonelli, da Mercedes, veio logo atrás e o ferrarista Charles Leclerc completou as três melhores marcas.

Segundo na classificação, Oscar Piastri, também da McLaren, foi apenas o 14º, enquanto o holandês Max Vestappen (Red Bull), terceiro no Mundial de Pilotos, terminou em nono no terceiro treino livre. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto fez o último tempo com a sua Sauber.

