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Futebol Busca por Cucurella no Google revela surpresa com meme antes da decisão da Copa Com a confirmação da final entre Espanha e Argentina, marcada para este domingo, 19, às 16h (de Brasília), o meme voltou a circular com força nas redes

São Paulo, 18 (AE) - Quem pesquisar por Marc Cucurella no Google antes da decisão da Copa do Mundo encontrará uma homenagem inusitada. A plataforma passou a exibir uma animação inspirada no famoso meme do "gato de peruca", personagem que ganhou fama nas redes sociais por lembrar o cabelo cacheado do lateral da Espanha.

Basta digitar "Marc Cucurella" ou apenas "Cucurella" na ferramenta de busca para que a animação apareça no canto inferior esquerdo da tela. O personagem surge ostentando os tradicionais cachos do defensor e segurando a bandeira da Espanha.

O meme do "gato Cucurella" se espalhou rapidamente durante a Copa do Mundo e passou a ser utilizado em montagens e vídeos relacionados ao desempenho do jogador. À medida que a Espanha avançava na competição, o personagem ganhou ainda mais popularidade entre torcedores e criadores de conteúdo.

Com a confirmação da final entre Espanha e Argentina, marcada para este domingo, 19, às 16h (de Brasília), o meme voltou a circular com força nas redes. Boa parte das publicações faz referência ao desafio que Cucurella terá pela frente ao tentar conter Lionel Messi, principal nome da equipe argentina.

Titular absoluto da seleção comandada por Luis de la Fuente, o lateral vive um dos melhores momentos da carreira. Além da segurança defensiva, Cucurella se destacou pelo apoio ao ataque e foi peça importante na campanha espanhola até a decisão do Mundial.

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