Copa do Mundo Feminina Buscando a primeira estrela, Seleção Brasileira Feminina se prepara para a Copa do Mundo Pia Sundhage, comandante da Seleção, convoca as 23 jogadoras na próxima terça-feira (27)

Pensando na busca pelo título inédito, Pia Sundhage, técnica da Seleção Brasileira Feminina, faz a convocação das 23 atletas que representarão o Brasil na Copa do Mundo 2023, nesta terça-feira (27). A estreia da Seleção está marcada para o dia 24 de junho, diante do Panamá, em Adelaide, na Austrália. Contudo, a sueca não perdeu tempo e já iniciou a fase de preparação para o mundial.

A treinadora reuniu 15 atletas na Granja Comary para um período de testes e preparação que se estende até o próximo domingo (25). As jogadores chamadas foram as goleiras Ravena (Corinthians), Natascha (Basel-SUI) e Leilane (Ferroviária), as defensoras Tainara (Bayern de Munique-ALE), Kathellen (Real Madrid-ESPN), Rafaelle, Antonia (Levante UD-ESP), Mônica (Madrid CFF-ESP) e Lauren, as meias Ana Vitória (Benfica-POR), Angelina (OL Reign-EUA) e Andressa Alves, e as atacantes Gabi Nunes, Nycole (Benfica-POR) e Geyse (Barcelona).

Roteiro até a primeira partida

Na sede da CBF, no Rio de Janeiro, na próxima terça-feira (27), Pia revela o nome das 23 convocadas ao mundial disputado na Austrália e Nova Zelândia. A apresentação das jogadoras acontece no dia 01/07, em Brasília. No dia seguinte (02), no Estádio Mané Garrincha, a Seleção faz o único teste antes da Copa, confronto contra a seleção chilena, às 10h30. Um dia após o amistoso (03), a delegação brasileira embarca em direção à Austrália.

A cidade-sede escolhida pela comissão técnica foi Gold Coast, localizada no litoral leste do país dos cangurus. A equipe permanece lá se aclimatando ao fuso-horário até o dia 18/07, quando ruma à destino de Brisbane, cidade um pouco mais ao norte, cerca de 94km.

O primeiro jogo das brasileiras será diante de Panamá, no dia 24/07, no Estádio Hindmarsh, em Adelaide. A bola rola a partir das 8h.

Desempenho em 2023

A Seleção atuou em cinco partidas em 2023, disputando a tradicional SheBelieves, a Finalíssima contra as campeãs europeias e um amistoso contra a forte seleção alemã. No torneio disputado em fevereiro, a amarelinha bateu a forte seleção japonesa e caiu diante do Canadá e dos Estados Unidos, grandes favoritas ao título mundial. Em abril, as brasileiras foram derrotadas nos pênaltis para as inglesas, atuais campeãs da Euro. Poucos dias depois, venceram de maneira convicente as alemãs.

A equipe de Pia apresenta pontos bem desenvolvidos e outros que ainda caracem de melhor aprimoramento. Ofensivamente, a Seleção tem bom repertório e jogadoras que são capazes de desequilibrar. Em situações de um contra um e atacando as costas das adversárias, com atletas como Geyse, Kerolin e Debinha, as brasileiras encontram nessas situações as principais oportunidades de gol. Defensivamente, neste ano, boa parte dos gols sofridos surgiram de situações em que a equipe perdeu a posse de bola ainda no campo de defesa. Outro ponto que saltou aos olhos foi a bola parada defensiva, em que a equipe sofreu em alguns momentos.

Partidas da primeira fase

Brasil x Panamá - 24/07/2023 08:00 - Estádio Hindmarsh | Adelaide, Austrália

Brasil x França - 29/07/2023 07:00 - Estádio de Brisbane | Brisbane, Austrália

Brasil x Jamaica - 02/08/2023 07:00 - Estádio Retangular de Melbourne | Melbourne, Austrália

