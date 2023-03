Buscando classificação e prêmio de R$ 2,1 milhões, Náutico recebe o Vila Nova, pela Copa do Brasil

A- A+

Pelo momento dos dois clubes, o Náutico não era considerado o favorito no duelo diante do São Bernardo/SP, pela primeira fase da Copa do Brasil. O Timbu foi lá em São Paulo, venceu, avançou na competição e faturou R$ 900 mil. Agora, mesmo diante de um adversário de divisão superior, na Série B, os pernambucanos (Série C) terão um confronto menos desigual perante o Vila Nova/GO, às 19h, pela segunda fase. Equilíbrio gerado por atuar em casa, nos Aflitos, além do desafiante chegar frustrado após eliminação no Campeonato Goiano. Cenário que pode animar os mandantes em busca da permanência no mata-mata nacional e da premiação de R$ 2,1 milhões em caso de classificação.



“Se o jogo da primeira fase da Copa do Brasil era o mais importante do ano, o que posso dizer do segundo? O sarrafo aumentou. Poderíamos ter passado de fase na partida anterior com um empate. Desta vez, não. Só passamos se vencermos. O empate leva aos pênaltis. O grau de complexidade é um pouco diferente. Temos que jogar, ter desenvoltura ofensiva”, afirmou o técnico Dado Cavalcanti.



Sobre os goianos, o treinador alvirrubro destacou o poder defensivo como um dos obstáculos que o Náutico precisará superar para avançar. “Enfrentaremos um adversário que se defende bem. Tem 15 jogos no ano, com sete gols tomados. Menos de 0,5 por jogo. É pouco. Tem um sistema defensivo forte, se defende bem coletivamente. Precisamos elevar nosso nível de jogo para vencermos. Precisamos de equilíbrio. O jogo pode ter conotações dramáticas no final. Precisamos começar com 11 e terminar com 11. Isso faz uma diferença grande. Vamos nos preparar mentalmente para vencer o adversário”, apontou.



Para o confronto, o Náutico não deve contar com o zagueiro Denilson e o meia Gabriel Santiago. Ambos não treinaram na última quarta (8) por conta de dores musculares. A zaga alvirrubra deve ser formada por Anilson e Paulo Miranda. Já o meio contará com Juan Gauto, Jean Mangabeira e Souza.



No Vila Nova, o Náutico encontrará um elenco recheados de peças experientes, ponto também alertado por Dado. “Enfrentaremos um time maduro. Tem vários que já trabalharam comigo. Conheço bem a equipe, como Vanderlei, Ralf, Donato, Marlone, Diego Renan, atletas bem vividos no futebol. Mas também temos os nossos experientes e nossa molecada, com correria para cima dos adversários”, frisou.

Náutico e Vila Nova já se enfrentaram 25 vezes na história. O Timbu tem vantagem apertada, com 12 vitórias contra 11 do adversário, além de dois empates.

Ficha técnica



Náutico

Vagner; Victor Ferraz, Anilson, Paulo Miranda e Diego Matos; Juan Gauto, Jean Mangabeira e Souza. Kayon, Paul Villero e Júlio. Técnico: Dado Cavalcanti



Vila Nova

Vanderlei; Diego Renan, Jordan, Doma e Rodrigo Gelado; Ralf, Marlone, Lourenço e Guilherme Parede; Vinicius Leite e Neto Pessoa. Técnico: Claudinei Oliveira



Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA-MG). Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Magno Arantes Lira (ambos de MG)

Transmissão: Premiere FC, SporTV

