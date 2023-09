Buscando conciliação, Executivo e Conselho do Santa Cruz se reúnem nesta terça (19)

A- A+

Na manhã desta terça-feira (19), membros do Executivo e do Conselho Deliberativo do Santa Cruz voltam a se reunir, no Palácio da Justiça, para uma terceira reunião, no intuito de definir o futuro do Tricolor do Arruda.

Os poderes do clube buscam viabilizar um acordo geral de conciliação. O encontro terá a mediação do desembargador Silvio Neves Baptista Filho, mediador das rodadas de negociações anteriores.

Na segunda reunião, pessoas ligadas ao presidente Antônio Luiz Neto sugeriram a criação de uma comissão mista, com membros dos dois lados, de Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O objetivo será consultar, acompanhar e fazer um parecer final sobre as propostas de transformação no modelo societário do clube. Esse parecer será posteriormente submetido à Assembleia Geral de Sócios.

Por outro lado, a preocupação dos conselheiros é ainda mais urgente. Eles querem que ALN renuncie ao cargo, além da antecipação das eleições do clube, marcadas para dezembro. Com o Santa Cruz sem calendário, os conselheiros entendem que antecipar o planejamento para a próxima temporada é essencial.

