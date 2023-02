A- A+

Campeonato Pernambucano Buscando consolidar liderança, Sport recebe o Afogados, na Ilha Com 13 pontos no Estadual, Rubro-negro tem três de vantagem sobre o Retrô

O Sport entra em campo na noite desta quarta-feira (1) para fechar uma sequência de quatro jogos consecutivos na Ilha do Retiro. Em confronto antecipado da 8ª rodada do Campeonato Pernambucano, o Leão recebe o Afogados, às 18h. Após passar por ABC, pelo Nordestão, e Belo Jardim e Retrô, pelo Estadual, o Rubro-negro busca mais três pontos em casa para se consolidar na liderança da competição organizada pela FPF. Com 13 pontos, soma três de vantagem sobre o Retrô. A Coruja, por sua vez, é a atual 5ª colocada e, assim como os mandantes, não perdeu no torneio.

O Sport não tinha uma campanha tão boa em um início de temporada desde 2009. Atualmente, com Enderson Moreira, o clube tem 88% de aproveitamento nos seis jogos disputados até aqui. São cinco vitórias e um empate. Há 14 anos, contudo, o Rubro-negro chegava ao sétimo compromisso daquela época com 100% dos pontos conquistados no ano em que disputou a Libertadores. Foram seis triunfos com Nelsinho Baptista no comando.

Entretanto, apesar da boa fase, Enderson prega cautela e admite que ainda há margem para a equipe evoluir. "Tivemos jogadores que chegaram e foram incorporados à nossa base, que é muito boa. A equipe é competitiva, tem demonstrado qualidade. É promissor esse começo? Sim. Mas tem muita coisa pela frente e precisamos continuar evoluindo”, pontuou.

Visando o compromisso deste meio de semana, o treinador será obrigado a mudar a formação inicial. Entregue ao departamento médico, Ronaldo Henrique é baixa. Substituto do camisa 5 perante o Retrô, Pedro Martins deve ganhar uma chance no time titular. Outra preocupação era Igor Cariús. O atleta sofreu um choque de cabeça contra o Retrô, mas treinou normalmente e será o dono da lateral esquerda.

Ficha técnica

Sport

Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Fabinho, Pedro Martins e Jorginho; Edinho, Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Afogados

Railson; Rafael Olioza, Guilherme Almeida, Danilo Santos e Daniel Nazaré; Caetano, Roberto, João Vítor e Valdeir; Venicius e Hebert. Técnico: Evandro Guimarães.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 18h

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

Assistentes: Clóvis Amaral e Daniele de Andrade Felipe

Transmissão: Nosso Futebol

