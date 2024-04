Buscando entrar no G-4 da Série B, Sport recebe o Vila Nova, em estreia como mandante

A- A+

Depois de estrear com o pé direito na Série B, longe de casa, o Sport busca a segunda vitória seguida na competição nesta sexta-feira (26). No primeiro compromisso como mandante, o Leão recebe o Vila Nova, às 19h, na Arena de Pernambuco, pela segunda rodada. Em única parcial divulgada pelo clube, pouco mais de 10 mil ingressos foram comercializados para a partida. Um resultado positivo perante o torcedor faz o Rubro-negro ultrapassar o adversário goiano na tabela, além de entrar no G-4.

Aliás, conquistar pontos contra o Tigre tem sido algo recorrente para o Sport. Nesta sexta, o Leão entrará em campo defendendo uma invencibilidade de 20 anos diante do time goiano. A última e única derrota aconteceu em 2004, em duelo realizado em Goiânia, por 1x0. De lá para cá, em 13 encontros, o Rubro-negro venceu sete, enquanto outros seis terminaram empatados.

Deixando os números do passado de lado, o lateral-esquerdo Felipinho prega respeito ao Vila Nova, mas acredita que o Leão tem que fazer valer o mando de campo para somar mais uma vitória na Segundona. “Não vai ser uma partida fácil. É um adversário que buscou os três pontos na estreia, mas sabemos da nossa capacidade. Temos potencial para conquistar os três pontos, diante do torcedor, jogando em casa. Acho que estamos preparados para fazer o melhor”, pontuou o jogador.

Invencibilidade na temporada

Não perder para o clube colorado, na Arena, significará para o Sport, também, ampliar os bons números em 2024. Com a derrota do Flamengo para o Bolívar, na Libertadores, o time de Mariano Soso passou a ser a equipe com a maior sequência invicta considerando clubes das Séries A e B. O último revés aconteceu no dia 24 de fevereiro, em confronto com o Náutico pelo Estadual, quando foi superado pelo placar de 1x0. Desde então, em 12 partidas, foram sete vitórias e cinco empates.

Mudanças

Após ter quatro baixas para a partida contra o Amazonas, na estreia da Série B, Soso voltará a ter problemas para escalar a equipe. Com um desconforto muscular, o atacante Chrystian Barletta virou dúvida e deve ficar fora da lista de relacionados. Como anunciado no início da semana, Zé Roberto, com uma fratura na fíbula do joelho esquerdo, só tem previsão de retorno para o início de junho.

Outras incógnitas são o zagueiro Rafael Thyere e o meia Alan Ruiz. Enquanto o capitão, recuperado de uma tendinite patelar, estava entregue à transição física, o camisa 10 ainda deve ficar fora de combate, por conta de um desconforto no músculo anterior da coxa. Como de costume, o Sport só atualiza a situação dos lesionados momentos antes da bola rolar.

Por outro lado, a expectativa é que Fábio Matheus e Lucas Lima se façam presentes na partida. Ambos apresentaram um quadro de lombalgia na última semana, mas participaram das últimas atividades do time visando o compromisso contra o Vila.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Pedro Lima, Alisson Cassiano (Rafael Thyere), Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fábio Matheus e Pedro Vilhena (Lucas Lima); Fabricio Domínguez, Romarinho e Gustavo Coutinho.

Vila Nova

Dênis Júnior; João Vítor, Ruan Santos, Anderson Conceição e Eric; Cristiano, Ralf, Geovane e Luciano Naninho; Alesson e Júnior Todinho. Técnico: Márcio Fernandes.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Kléber Ariel Gonçalves da Silva (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas (ambos do PR)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Transmissão: SporTV e Premiere.

Veja também

TÊNIS Nadal se vinga de De Miñaur e avança à 3ª rodada do Masters 1000 de Madri