Buscando jogadores "versáteis", Sport estuda mais sete a nove contratações para 2024

A- A+

No sigilo, o Sport vem se movimentando para encorpar o elenco visando a temporada 2024. Além de seis renovações contratuais, o clube já acertou a contratação de cinco novos jogadores para o próximo ano, e pretende anunciar, pelo menos, mais sete atletas. Ao menos foi o que afirmou o comitê gestor leonino à Folha de Pernambuco nesta quinta-feira (21). O elenco que será comandado por Mariano Soso tem reapresentação marcada para a próxima quarta-feira (27).

“Eu não gosto de estipular prazos. Isso cria expectativa que, quando não atendida, gera frustração. Nós temos negociações encaminhadas, mas há uma liturgia típica que precisa ser observada. Devemos ter mais sete a nove reforços. Não é número estático, pois vai depender das características dos que vierem. Estamos buscando jogadores versáteis”, detalhou o diretor Guilherme Falcão.

Até o momento, o clube pernambucano anunciou as chegadas do goleiro Caíque França, do lateral-direito Lucas Ramon, do zagueiro Luciano Castán, além dos atacantes Arthur Caíke e Zé Roberto.

O setor ofensivo, aliás, é uma das prioridades da cúpula de futebol rubro-negro. “É o setor mais carente, mas estamos trabalhando para reforçar. Temos um banco de dados de atletas, um trabalho que vem sendo construído desde o ano passado. Temos o perfil, temos a validação do nosso treinador, e é isso que nos orienta no mercado”, pontuou Falcão.

Com a chegada de um técnico argentino para comandar o clube, há a expectativa na torcida sobre a contratação de atletas de fora do país que podem ser indicados pelo novo treinador. Possibilidade que de acordo com o diretor do Sport também tem sido analisada no comitê gestor. "Estamos no mercado sul-americano, inclusive no Brasil. Não há uma obrigatoriedade em ser (jogador) estrangeiro", finalizou.

Veja também

MUNDIAL A constelação 'Citizen', último obstáculo entre o Fluminense e a consagração