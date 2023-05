Buscando manter invencibilidade e subir na tabela, Sport visita o Criciúma, pela Série B

A- A+

Depois de vencer o Botafogo-SP sem dificuldades no último final de semana, o Sport volta a entrar em ação pela 8ª rodada da Série B do Brasileiro na noite desta quarta-feira (24). Às 21h30, o Rubro-negro visita o Criciúma, no Heriberto Hülse. Atualmente, três pontos separam o Tigre do Leão na tabela. Enquanto os catarinenses vêm de derrota em casa para o Ceará e estão na 4ª colocação, com 14 pontos, o clube pernambucano está em 8º, somando três pontos a menos. Porém, vale lembrar, que o Sport tem dois jogos a menos no campeonato - contra CRB e Vila Nova, respectivamente.

Até o momento, o Sport encarou o Criciúma fora de casa em oito oportunidades. E na condição de visitante, o Leão jamais venceu o Tigre. São seis vitórias do Tricolor e dois resultados de igualdade. São 18 gols a favor dos donos da casa e apenas quatro para a equipe da Ilha do Retiro. No último encontro entre ambos, placar de 1x1, pela edição 2022 da Segundona.

Com o Sport invicto na Série B, o volante Fabinho reconhece que a equipe não terá vida fácil no Heriberto Hülse. No entanto, garante que o elenco leonino tem totais condições de pontuar na casa do adversário. Seja com vitória ou, na pior das hipóteses, um empate. "Sabemos da qualidade da equipe do Criciúma, ainda mais em seus domínios. Dentro do que almejamos na competição, sabemos da importância desta partida, da importância de conquistar um resultado positivo", começou.

"O Campeonato Brasileiro da Série B, de pontos corridos, é uma maratona. É bem importante que nos jogos que você não consiga os três pontos, você também não perca, some ponto. É uma competição longa, esse ponto pode fazer a diferença. Precisamos de uma sequência positiva, seja com vitórias e também com empates", completou.

Desfalques

Para trazer pontos na bagagem, porém, Enderson Moreira terá que lidar com algumas baixas em Santa Catarina. Ausências contra o Botafogo-SP no último final de semana, Matheus Vargas e Edinho estão entregues ao departamento médico. Enquanto o meia trata uma lesão na coxa direita, Edinho foi prevenido com dores no joelho. O atacante sentiu a região no confronto com o São Paulo, pela Copa do Brasil.

Além da dupla, o lateral-direito Eduardo e o atacante Paulinho estão na transição física e devem voltar a ser relacionados em breve. O veterano se recupera de lesão na coxa. Já o prata da casa teve uma leve torção no tornozelo. Com uma lesão mais séria no joelho, Labandeira tem previsão de retorno para o fim de junho. O único desfalque sem lesão é Igor Cariús. O lateral-esquerdo está fora de combate por 30 dias, por suspensão imposta pelo STJD.

Ficha técnica

Criciúma

Gustavo; Jonathan, Walisson Maia, Matheus Mancini e Marcelo Hermes; Miqueias, Arilson, Fellipe Matheus e Marquinhos Gabriel; Tiago Marques e Felipe Vizeu. Técnico: Claudio Tencati.

Sport

Renan; Ewerthon, Thyere, Sabino e Felipinho; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Wanderson (Fabrício Daniel), Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Heriberto Hülse (Criciúma/SC)

Horário: 21h30

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (ambos de SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Transmissão: SporTV e Premiere.

