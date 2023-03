A- A+

Sport Buscando melhor campanha no Nordestão, Enderson ressalta fator torcida no mata-mata Treinador enfatizou participação dos rubro-negros na vitória sobre o Sergipe, na última quarta-feira (8)

A vitória sobre o Sergipe na última quarta-feira (8) deixou o Sport em ótimas condições na Copa do Nordeste. Além de assumir a liderança do Grupo A, o Rubro-negro virou o clube de melhor campanha geral na competição regional. Apesar de ter os mesmos 15 pontos do Fortaleza, o Leão tem uma partida a menos que os cearenses, e depende apenas de si para fechar a primeira fase com mais pontos.

Caso este cenário aconteça, o Sport poderá decidir as partidas do mata-mata na Ilha do Retiro. Vale lembrar que as quartas de final e a semifinal são disputadas em jogos únicos. Com isso, o Leão teria sempre os torcedores ao seu lado, conforme avence no certame. Fato celebrado pelo técnico Enderson Moreira.

"(Contra o Sergipe)No momento que mais precisamos de apoio, o torcedor deu o incentivo e foi determinante. Saímos com os três pontos e devemos muito isso a eles, que inflamaram o time, nos deu forças para buscar a vitória. Jogar em casa não é determinante para uma classificação, mas é importante. Momentaneamente estamos na primeira colocação geral, e queremos ter o torcedor com a gente para conseguir essa conquista", pontuou.

Enquanto a próxima fase do Nordestão não chega, Enderson faz um apelo para que o torcedor compareça à Ilha no sábado (11). Na ocasião, o Sport vai fazer o Clássico das Multidões com o Santa Cruz, pelo Estadual.

"Estamos com a expectativa boa que o nosso torcedor compareça, nos ajude. Não é pela posição que estamos que será um jogo fácil. Não será, será difícil, onde precisamos estar concentrados para buscar mais uma vitória", salientou.

