Buscando novo técnico, Náutico mira Marcelo Cabo; confira outros nomes na lista alvirrubra

O Náutico já procura um substituto para o lugar do técnico Dado Cavalcanti, demitido nesta segunda-feira (15), após a derrota por 3x0 para a Aparecidense pela Série C. O executivo de futebol Nei Pandolfo também foi desligado, assim como o auxiliar técnico Pedro Gama. A ideia da diretoria alvirrubra é anunciar um novo nome para assumir a equipe ainda durante esta semana. Na próxima segunda, o clube recebe o Floresta, nos Aflitos, pela 4ª rodada da Terceirona.

Atualmente comandando o Remo, Marcelo Cabo aparece como o mais cotado para ser o próximo técnico do Timbu. No entanto, há entraves que dificultariam a vinda do treinador. O principal deles, uma multa no valor de R$ 400 mil.

A diretoria alvirrubra, por sua vez, aposta no mau momento de Cabo no clube paraense para chegar a um acordo. São três derrotas consecutivas para o Leão da Amazônia na Série C. Nesta quinta-feira (18), ele comanda o time diante do Águia de Marabá, no primeiro jogo da final do Campeonato Paraense. Além dos pernambucanos, o ABC também estaria sondando o treinador.

Além de Marcelo Cabo, outros nomes também estão no radar da cúpula de futebol do Náutico. Após um bom início de temporada pelo ABC, Fernando Marchiori foi demitido do time potiguar no último domingo, e também agrada a diretoria alvirrubra. O treinador levou o Elefante ao vice-campeonato da Série C ano passado. Em 2023, conquistou o Estadual e levou o Alvinegro até a semifinal do Nordestão. Porém, não resistiu ao péssimo início de Série B. Dos seis jogos disputados na Segundona, viu o ABC ser derrotado em seis.

Outros treinadores na lista do Náutico são Ricardo Catalá, de 41 anos, e João Burse, de 43. Demitido do Mirassol no início de maio, Catalá foi campeão da Terceira Divisão com o clube paulista na última temporada. Já Burse deixou o Vitória no começo da temporada. Responsável pelo acesso do clube baiano à Segunda Divisão, o jovem técnico caiu depois de inícios ruins de Campeonato Baiano e de Copa do Nordeste.

Dois técnicos do agrado da diretoria alvirrubra, mas que são vistos como difíceis, são Daniel Paulista e Allan Aal. Ambos estão sem trabalhar, mas enxergam que têm mercado na Série B do futebol Brasileiro. Daniel já passou pelos Aflitos como jogador em 2007.

