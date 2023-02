A- A+

Futebol Buscando primeira vitória no Nordestão, Santa Cruz recebe o Atlético/BA, no Arruda Tricolor é o sexto colocado do Grupo B, com dois pontos, e acumula dois empates na competição

O Santa Cruz ainda não perdeu em 2023. Teoricamente, continuando assim por pelo menos o restante da primeira fase dos compromissos deste semestre (Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste), a chance de avançar ao mata-mata seria grande.



Acontece que, no Regional, os dois jogos até o momento foram empates e, de ponto em ponto, o Tricolor pode não juntar o suficiente para ficar no G4. No lugar de somar um por rodada, a Cobra Coral quer três. O desafio desta terça (14) é perante o Atlético/BA, às 19h30, no Arruda.



O Tricolor terá novidades na laterais. Recuperado de lesão na coxa, Jeferson Feijão volta ao lado direito, ocupando a vaga de Jádson. Na esquerda, é certo que Tharlles não começará jogando. A dúvida é se Ian Rodrigues, também livre de contusão, retornará à posição ou se o recém-contratado Marcus Carioca fará a estreia com a camisa coral.



“Teremos a volta dos dois laterais, Feijão na direita e Ian ou Marcus (na esquerda). Essas modificações já deixarão o time diferente em relação ao último jogo”, afirmou o técnico Ranielle Ribeiro, ciente da necessidade de o Santa vencer no Regional, após dois empates nas rodadas iniciais. O Tricolor é o sexto colocado do Grupo B, com dois pontos.





“É de suma importância. Não só pela Copa do Nordeste, mas para quebrar novamente a história do último resultado (empate). Os jogos em casa são primordiais para conquistar os três pontos e, em cima disso, se credenciar para ficar entre os quatro. Perdemos dois pontos contra o Fluminense e temos que buscar os três contra o Atlético, visando a volta do bom ambiente e da quebra da pressão”, apontou. Expulso no jogo passado, Anderson Paulista está suspenso.



Por falar em empates, o técnico não escondeu o incômodo com a sequência de resultados de igualdade, mesmo que o Santa ainda esteja invicto na temporada. “Isso não está sendo bem digerido por nós. Na maioria deles, tínhamos condição de ganhar. Ele pode ser comemorado como foi naquela situação contra o Vitória, que tomamos o gol e, no finalzinho, conseguimos o empate. Os demais deixaram um sentimento de frustração”, lamentou.“Você está pontuando, mas poderia ser de uma forma contundente. O ganho de três pontos tem uma diferença grande do ganho de um ponto. Claro que a invencibilidade faz bem, mas ela será melhor com uma sequência de vitórias”, completou.



Lanterna do Grupo A, sem pontuação, o adversário do Santa Cruz também não venceu ainda no Nordestão, mas acumula duas derrotas. Mesmo com o retrospecto ruim, Ranielle pregou respeito.



“O Atlético, apesar de algumas derrotas, vendeu caro isso. Foi mais uma situação de busca intensa dos adversários. A equipe é organizada, marca diferente, individualizando em alguns setores. Em cima disso, estamos trabalhando para fugir dessa marcação. Uma situação de um drible, uma troca de passes acelerada ou uma dobra de linhas podem gerar um desequilíbrio maior na marcação deles”, sentenciou.

Ficha técnica



Santa Cruz

Geaze; Feijão, Ítalo Melo, Alemão e Marcus; João Erick, Arthur e Felipe Gedoz; Ariel, Lucas Silva e Pipico. Técnico: Ranielle Ribeiro.



Atlético/BA

Fábio Lima;Edson, Dedé, Nuno, Lucas Luan;Lucas Alisson, Leandro, Nickson e Gustavo;Emerson e Willian Japa.Técnico: Zé Carijé



Local: Arruda (Recife/PE)

Horário: 19h30

Árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE). Assistentes: Renner Lisboa dos Santos e Vanessa Santos Azevedo (ambos de SE)

Transmissão: Nosso Futebol e One Football

