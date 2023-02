A- A+

Copa do Nordeste Buscando quebrar tabu e manter invencibilidade no ano, Sport visita o Campinense Leão nunca venceu o adversário paraibano fora de casa em jogos oficiais

Sete jogos realizados e invencibilidade na temporada intacta. Assim chega o Sport para mais um compromisso em 2023. Depois de uma sequência de quatro jogos na Ilha do Retiro, o Leão faz o primeiro de quatro duelos seguidos fora de casa neste domingo (5).

Às 18h, visita o Campinense, no Amigão, em confronto válido pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. Enquanto o Rubro-negro soma três pontos e tenta a segunda vitória no certame, os paraibanos querem dar a volta por cima após o revés na estreia.

Para seguir sem perder no ano, o Sport terá que quebrar um tabu diante da Raposa Feroz atuando na Paraíba. Em nove confrontos, são seis empates (três por 0x0 e três por 1x1) e três derrotas. Os tropeços foram pelo Brasileirão de 1981 (4x1) e nas edições de 2016 e 2017 do Nordestão, por 1x0 e 3x1, respectivamente.

Apesar do retrospecto ruim contra o adversário, o volante Fabinho reconhece as dificuldades que serão encontradas, mas acredita no bom momento da equipe para o Leão fazer um bom jogo longe da Ilha do Retiro.

“Somos uma equipe a ser batida neste início de temporada. Até pelos números de vitórias e a maneira que a gente vem jogando. Com a modernidade do futebol, você consegue ter acesso ao material do time adversário, e obviamente que a gente está sendo estudado pela equipe do Campinense. Acho que temos que sempre respeitar a equipe adversária e pensar jogo a jogo”, começou.

“Vai ser um jogo muito difícil, atuando fora de casa, nos domínios deles. Então a gente tem que também dar uma estudada na equipe do Campinense, e também ver os vulneráveis, para que possamos aproveitá-los e buscar os três pontos”, completou o volante.

Com o time vivendo grande fase defensiva e ofensiva, Enderson Moreira não deve promover mudanças na equipe titular que iniciou o confronto com o Afogados, no meio de semana, pelo Estadual. Substituto do lesionado Ronaldo Henrique, Pedro Martins tem agradado a comissão técnica e seguirá fazendo dupla na cabeça de área com Fabinho.

Ficha técnica

Campinense

Otávio; Railan, Anderson Alagoano, William e Bruno Collaço; Rogério, Guilherme Escuro e Diego Viana; Marcelinho, Willian Anicete e Ceará. Técnico: Leston Júnior.

Sport

Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Pedro Martins, Fabinho e Jorginho; Edinho, Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Amigão (Campina Grande/PB)

Horário: 18h

Árbitro: Adriano Barros Carneiro (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa e Cleberson do Nascimento Leite (ambos do CE)

Transmissão: Nosso Futebol

Veja também

Futebol Qual canal vai passar Afogados x Náutico? Confira escalações e saiba onde assistir