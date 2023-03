Buscando reforçar ataque, Santa Cruz inicia conversa com Marcelo Toscano

A- A+

O Santa Cruz está no mercado em busca de um novo atacante para a sequência da temporada 2023. O nome do atacante Marcelo Toscano, de 37 anos, vem sendo analisado pela diretoria coral, que já iniciou conversas com o empresário do atleta. A informação foi confirmada à reportagem da Folha de Pernambuco pelo próprio jogador. O agente também foi procurado, mas não respondeu até a veiculação desta matéria.



Marcelo Toscano tem passagens por clubes como Paulista, Paraná, Figueirense, Vila Nova, Cuiabá, Mirassol, América/MG, Paysandu e Oeste, sendo esta última a equipe em que disputou 17 jogos neste ano, com dois gols marcados.





Fora do Brasil, Toscano jogou por Vitória de Guimarães/POR, além de passar pelo futebol asiático, vestindo as camisas de Jeju United, da Coreia do Sul, e Omiya Ardija, do Japão.

