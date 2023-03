Buscando se firmar no time titular, Jael faz gol e recebe elogios de Dado Cavalcanti

A- A+

Jael chegou no Náutico como uma peça que seria importante para a Série C deste ano. Bem fora de ritmo, ele não atuava profissionalmente a mais de um ano, mas aceitou essa volta ao futebol através do Timbu, que precisava no momento, de alguém para fazer espelho a Julio (prata da casa).

Passado o período de adaptação, o atacante de 34 anos já soma sete jogos com a camisa alvirrubra, sendo três como titular (contra Fortaleza, Salgueiro e Íbis) e dois gols. Um deles marcado no jogo desta quarta-feira (15) contra o Íbis, na vitória por 4x0 em cima do Pássaro Preto. Apesar de não estar na sua melhor condição física, Jael já entrega números e gols satisfatórios para a equipe do Timbu.

Chegando para ser uma sombra de Julio, Jael foi titular nos dois últimos jogos (contra Salgueiro e Íbis), entrando na vaga do prata da casa (suspenso por 6 jogos, depois da expulsão contra o Porto, pelo Pernambucano). O centroavante de 34 anos foi elogiado pelo técnico Dado Cavalcanti, na coletiva pós jogo contra o Íbis.

O treinador alvirrubro explica o momento que vive o atacante, claro, que falta um pouco de ritmo, mas que quando ele está em campo, satisfaz as expectativas criadas.

“Ele (Jael) vem em uma sequência difícil. Fez 90 minutos no jogo passado e trouxe um pouco de cansaço. Entendíamos (Dado e comissão técnica) que dificilmente ele finalizaria o jogo. No momento que ele fez o gol, achei oportuno de ele sair. Estou feliz com a participação dele, a quantidade de bolas que ele cria, as participações efetivas. Já é o segundo dele. Em poucos minutos, já fez dois gols. Estou muito satisfeito com o rendimento dele. Vai ajudar ainda mais”, afirmou Dado.

O treinador do Timbu também falou sobre as provocações que Jael recebeu do mascote do Íbis. O atacante foi xingado pelo “Derrotinha” e respondeu às provocações durante o jogo. O mascote do Pássaro Preto encontrava-se atrás das placas de publicidade próximas ao gol defendido pelo time rubro-negro. “Jael, sai daí, tu tá morto! Gordo, obseso” gritou o mascote. "Se eu tô morto, imagina você aí!", respondeu o atacante, que ainda fez um gol, dos quatro do Náutico no jogo.

“Ele fez o gol e saiu de campo aplaudido pela torcida. O público gritou o nome dele. Temos que levar isso em consideração. Quando expõe a condição de um ser humano, um frustrado que vem falar algo, seria incoerente não valorizar o que a torcida fez”, disse Dado Cavalcanti, que chega a terceira vitória seguida no comando do Timbu.

