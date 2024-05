Buscando se recuperar de revés, Sport recebe o Avaí pela Série B na noite deste sábado (18)

A- A+

O Sport tenta fazer as pazes com as vitórias, na Série B, diante de seu torcedor. Após um tropeço inesperado contra o Ituano, neste sábado (18) a equipe comandada por Mariano Soso recebe o Avaí, às 21h, na Arena de Pernambuco, pela sexta rodada. O Leão é o vice-líder da competição, com 12 pontos. A pontuação é a mesma do Santos, que entra em campo no dia seguinte, perante o Brusque, na Vila Belmiro. Os paulistas são líderes graças ao saldo de gols - 7x6. Adversário do Sport, o Avaí é o 11º colocado, com sete pontos.

Com o jogo acontecendo no período da noite, a expectativa é que o público não seja dos maiores no equipamento localizado em São Lourenço da Mata. Quando antes agendado para ocorrer às 15h30, o torcedor rubro-negro havia comprado quase dez mil ingressos de forma antecipada. Com a insatisfação da torcida pela mudança feita pela CBF, a procura por bilhetes esfriou.

Projetando o confronto, o goleiro Caíque França fez um apelo para que o torcedor chegue junto, no intuito de ajudar o elenco rubro-negro a conquistar mais três pontos no campeonato. “É um jogo importante para a gente, para podermos voltar a vencer na competição. Sabemos que não será fácil, eles (Avaí) têm um time qualificado, respeitamos o adversário”, iniciou.

“Contamos com o apoio da nossa torcida no estádio. É um jogador a mais no campo, eles ajudam demais a gente. Chegamos preparados para o jogo, mas contando com o apoio do torcedor para buscarmos a vitória”, seguiu o arqueiro.

Equipe

No jogo fora de casa na última rodada, havia a expectativa que Soso repetisse a formação que havia goleado o Brusque. No entanto, em coletiva depois do revés para o Ituano, o treinador explicou que optou por Tití Ortiz e Chyrstian Barletta, nas vagas de Alan Ruiz e Romarinho, para dar descanso aos titulares. Perante o Avaí, a tendência é que a dupla recupere a posição na parte ofensiva do time.

Entre os relacionados, a grande expectativa é sobre um possível retorno de Zé Roberto. Recuperado de uma fratura da fíbula do joelho, o atacante já voltou a participar dos treinos. A previsão era que o centroavante ficasse disponível apenas no início de junho.

Reencontros

O confronto com o Leão catarinense colocará o Sport frente a frente com o técnico Gilmar Dal Pozzo. O treinador passou pelo clube pernambucano, em 2022. No Avaí desde o início de maio, o treinador de 54 anos vem recolocando o clube no caminho das vitórias. Nos dois jogos sob o comando da equipe, Dal Pozzo ajudou os avaianos a vencerem Coritiba e CRB, respectivamente, nas duas últimas rodadas da Segundona. Quem também irá reencontrar o Rubro-negro é o volante Ronaldo Henrique. Ele atuou durante nove temporadas pelo time da Ilha do Retiro.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez, Alan Ruiz e Lucas Lima; Romarinho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

Avaí

César; Marcos Vinícius, Gustavo Vilar, Tiago e Mário Sérgio; Judson, Willian Maranhão, Pedro Castro, Giovanni e Garcez; William Pottker. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 21h

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Daniel de Oliveira Alves Pereira (ambos do RJ)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

Transmissão: Premiere e SporTV.

