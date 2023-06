A- A+

Futebol Buscando segunda vitória seguida na Série C, Náutico recebe o Volta Redonda Timbu vem de triunfo por 1x0 diante do Pouso Alegre, fora de casa, na estreia do técnico Fernando Marchiori

A última vez que o Náutico venceu duas partidas consecutivas foi em março, em jogos pelo Campeonato Pernambucano (Maguary) e Copa do Nordeste. De lá para cá, toda vez que o Timbu ganhava um jogo, o seguinte era marcado por um tropeço (Ferroviário). Algo que os alvirrubros esperam não viver nesta noite. Após o triunfo por 1x0 diante do Pouso Alegre, fora de casa, pela Série C do Campeonato Brasileiro, os pernambucanos poderão engatar uma nova conquista, agora nos Aflitos, nesta terça (6), diante do Volta Redonda, pela sétima rodada da competição.

“Jogaremos ao lado do nosso torcedor. Na Série C, é importante ter uma sequência de vitórias para se manter sempre entre os oito e buscar o acesso”, afirmou o zagueiro Denilson, autor do gol diante dos mineiros na rodada anterior. Nos Aflitos, o Náutico tem duas vitórias e um empate, com um aproveitamento de 77,7%.

Quinto colocado da Série C, com 10 pontos, o Náutico pode se firmar ainda mais na zona de classificação à próxima fase em caso de vitória. O Volta Redonda é o 16º, com seis, e convive com a ameaça do rebaixamento à Série D. As equipes se enfrentaram apenas duas vezes na história, ambas no Brasileirão de 1976, com dois empates em 0x0.





Defesa em evolução

“Os jogos são parelhos, mesmo que a equipe adversária esteja lá embaixo. Precisamos manter a concentração e a pegada do último jogo para sairmos com os três pontos”, apontou o defensor, que também ressaltou a importância de o Timbu chegar ao segundo duelo consecutivo sem ser vazado.

“Estamos três jogos sem perder e dois sem tomar gol. Isso é importante para a evolução da equipe. Entendemos bem o que o professor (Fernando Marchiori) pediu. Ficamos bem protegidos com a linha de cinco”, declarou, frisando a modificação no sistema defensivo promovida pelo técnico, com a variação do 3-5-2 e 5-2-3 na formação tática, com três defensores.

A tendência é que o Náutico mantenha a mesma escalação do jogo passado. Além de Denilson, Danilo e Rennan Siqueira no trio defensivo, o Timbu deve manter Victor Ferraz e Diego Matos nas alas. No meio, Jean Mangabeira terá a companhia de Souza e Gabriel Santiago. Na frente, o ataque será formado por Paul Villero e Jael.



Ficha técnica

Náutico

Vágner; Denilson, Danilo Cardoso, Rennan Siqueira; Victor Ferraz, Jean Mangabeira, Souza, Gabriel Santiago e Diego Matos; Villero e Jael. Técnico: Fernando Marchiori

Volta Redonda

Jean Drosny, Wellington Silva, Marcão, Matheus Santos e Ricardo Sena; Bruno Barra, Robinho e Júlio César; Marquinhos, Douglas Skilo e Ítalo. Técnico: Rogério Corrêa

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Murilo Francisco Misson Junior (MG). Assistentes: Ricardo Junio de Souza e Magno Arantes Lira (ambos de MG)

Transmissão: DAZN

