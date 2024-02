Buscando ser uma das sedes do Brasil da Copa feminina, Arena de Pernambuco recebe visita da Fifa

A- A+

A Arena de Pernambuco recebeu nesta sexta (23) a visita da comitiva da Fifa. A vistoria faz parte do processo de escolha da entidade internacional para definir qual será a sede da Copa do Mundo feminina, em 2027. O Brasil está no páreo e, caso seja escolhido, pode ter Recife como uma das cidades eleitas para receber algumas partidas da competição.



A Fifa já havia feito visitas em outras cidades que também podem receber os jogos do Mundial, casos de Brasília, Salvador e Rio de Janeiro. No Recife, além de observar a estrutura da Arena, também houve visitas nos Aflitos e na Ilha do Retiro, além de uma análise de rede hoteleira da capital pernambucana.



Belo Horizonte, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre e São Paulo também estão na lista de capitais que se candidataram para receber os jogos da Copa. Vale citar que o Brasil disputa a chance de sediar a competição com mais outros dois projetos: um formado pela candidatura conjunta dos europeu Holanda, Alemanha e Bélgica, e outro envolvendo México e Estados Unidos.



Em maio, a Fifa definirá qual país será a sede da Copa do Mundo Feminina 2027. A edição passada, em 2023, ocorreu na Austrália e Nova Zelândia. O Brasil foi eliminado na fase de grupos e o título ficou com a Espanha, que derrotou a Inglaterra por 1x0, na decisão.

Veja também

Futebol STJD acata pedido de Procuradoria, e Sport terá que jogar sem apoio da torcida