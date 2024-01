Buscando sobrevida, Náutico encara XV de Piracicaba pela Copinha; veja onde assistir

A- A+

Após começar a Copinha com derrota por 2 a 0 para o Trindade-GO, o Naútico volta a campo nesta segunda (8) pela maior competição de base do Brasil. Em partida válida pelo Grupo 20, o Alvirrubro enfrenta o XV de Piracicaba às 15h15, no Estádio Senador José Ermírio de Moraes, em Alumínio-SP.

O Náutico começou mal a competição e encara o jogo de hoje como decisivo para conseguir se manter vivo no torneio e brigar por uma vaga no mata-mata na última rodada. Em caso de derrota para a equipe paulista e vitória ou empate do Trindade-GO contra o Sharjah Brasil, o Timbu pode se despedir precocemente da Copinha.

Onde assistir

O confronto do Timbu acontece às 15h15 e tem transmissão do canal Futebol Paulista, no Youtube.

Confira a classificação do Grupo

Grupo 20

P J V E D GP GC SG

1 Trindade-GO 3 1 1 0 0 2 0 2

2 XV de Piracicaba 3 1 1 0 0 2 0 2

3 Náutico 0 1 0 0 1 0 2 -2

4 Sharjah Brasil-SP 0 1 0 0 1 0 2 -2

