Chegar ao último jogo da Série B do Campeonato Brasileiro com chances remotas de acesso à Série A é um cenário que provoca um misto de esperança e nervosismo ao torcedor rubro-negro. O sonho do Sport era, nessa altura da competição, ter o lugar no G4 garantido. Em compensação, o fato de ainda estar vivo faz com que, em um futuro insucesso, a dor de ver desmoronando o sonho de regressar à elite nacional se prolongue até a rodada final. Um desfecho que pode ser mais sofrido, mas, em caso de reviravolta, se tornar o mais épico de todos. O Leão recebe neste sábado (25) o Sampaio Corrêa, na Ilha do Retiro, tentando um milagre para não começar 2024 no mesmo lugar que está encerrando 2023.

O Vitória, líder e campeão da Série B, com 72 pontos, já garantiu o acesso, assim como o Criciúma, vice-líder, com 64. Das duas vagas restantes para subir de divisão, estão na briga seis clubes: Juventude (3º, com 62), Vila Nova (4º, com 61), Atlético-GO (5º, com 61), Novorizontino (6º, com 60), Mirassol (7º, com 60) e Sport (8º, com 60).

Para o Sport conseguir o acesso, terá de vencer o Sampaio e torcer por empate ou derrota de pelo menos quatro das cinco equipes que estão acima. Com isso, terminaria, no mínimo, em quarto.

O Juventude visita o Ceará, no Presidente Vargas. O Vila Nova encara o já rebaixado ABC, no Frasqueirão. O Atlético-GO duela com o Guarani, no Antônio Accioly. No Jorge Ismael de Biasi, o Novorizontino recebe o Criciúma. Em Tombos, o Mirassol enfrenta o Tombense.

Para a partida, o Sport será comandado pelo técnico interino Cesar Lucena, após Enderson Moreira ser demitido. O profissional pretende fazer modificações no setor ofensivo, que não contará com Vagner Love, lesionado. O ataque pode ser formado por Wanderson, Edinho e Fabrício Daniel.

"Será um jogo muito difícil. O Sampaio Corrêa briga pela permanência e a gente pelo acesso. Temos de fazer nossa parte, independente dos outros resultados. Contamos com o torcedor. Espero que eles acreditem, assim como nós acreditamos no acesso", afirmou o meia Jorginho.

Sampaio quer fugir da queda

Na 15ª posição, com 39 pontos, o Sampaio Corrêa ainda segue assombrado com o fantasma do rebaixamento. Um triunfo diante do Sport cravaria a permanência do clube na Segundona. Para o confronto, o técnico Dejair Ferreira não terá o zagueiro Rafael Jansen, suspenso. Gustavo Henrique será o substituto.

Caso perca para o Sport, a Bolívia Querida terá de torcer para que, no máximo, somente um dos três clubes abaixo consiga ultrapassá-los na tabela. Casos de Ponte Preta (16º, com 39), Tombense (17º, com 37) e Chapecoense (18º, com 37).

Ficha técnica

Sport

Jordan, Ewerthon, Rafael Thyere, Chico e Felipinho; Felipe, Fabinho e Jorginho; Edinho, Wanderson e Fabrício Daniel. Técnico interino: Cesar Lucena

Sampaio Corrêa

Luiz Daniel; Lucas Mota, Icaro, Gustavo Henrique e Pará; Ferreira, Neto Paraíba e Eloir; Pimentinha, Ytalo e Vitinho. Técnico: Dejair Ferreira

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 17h

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES). Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Fabiano da Silva Ramires (ES).

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

