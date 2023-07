A- A+

Futebol Buscando vaga no quadrangular, presidente do Náutico vê formato final da Série C como mais justo Timbu é o atual sexto colocado da Série C, com 23 pontos, faltando cinco jogos para o término da primeira fase

Em 2019, quando o Náutico conseguiu o título da Série C do Campeonato Brasileiro, a fase final do torneio foi no formato de mata-mata. O Timbu passou por Paysandu, Juventude e, na decisão, superou o Sampaio Corrêa. Em 2023, porém, os pernambucanos terão, em caso de avanço à etapa posterior, um novo sistema decisivo: o quadrangular. Mudança aprovada pelo presidente alvirrubro, Diógenes Braga.



"Considero o formato mais justo. Definir em dois jogos apenas é cruel. Em 2019, na minha opinião, os dois melhores times da Série C eram Náutico e Paysandu, mas se enfrentaram (nas quartas de final). Nós conseguimos (o acesso), eles não. Os dois mereciam”, afirmou o presidente.





“No quadrangular, você tem seis jogos. O nosso otimismo passa muito pelas partidas em casa. Esse formato é o que tinha na antiga Série B, antes dos pontos corridos. Quem fazia nove pontos, normalmente se classificava. Por isso, é importante ir bem nos Aflitos", completou, em entrevista ao programa Jogo Certo, da TV Nova.

O Náutico é o atual sexto colocado da Série C 2023, com 23 pontos. Estima-se que, com 30, o clube assegure de vez a presença no G8, classificando-se ao quadrangular. O próximo compromisso do Timbu é sábado (29), contra o Operário-PR, no Germano Kruger.



Veja também

Futebol Palmeiras: Leila Pereira é chamada de 'mão de vaca' pela imprensa portuguesa