A- A+

DESPEDIDA Busquets anuncia que deixará o Barcelona ao final da temporada Com a camisa do clube, o volvante conquistou 31 títulos em 15 anos na equipe principal

O capitão do Barcelona, Sergio Busquets, anunciou nesta quarta-feira (10) que deixará o clube ao final da temporada, depois de 15 anos no elenco principal da equipe.

"Chegou o momento de anunciar que esta é a minha última temporada no Barcelona", afirmou Busquets em um vídeo divulgado no Instagram.

"Sempre sonhei em poder jogar com este uniforme e neste estádio (Camp Nou), mas a realidade superou tudo que eu sonhei", acrescentou o jogador.

"Quem poderia dizer quando cheguei que eu teria 15 temporadas no melhor clube do mundo", completa o capitão do Barça.



Busquets integrou o elenco do Barça que dominou o futebol europeu no início da década de 2010.

Ao lado de Andrés Iniesta, Xavi Hernández e Lionel Messi, o volante conquistou todos os títulos com o Barcelona, o que transformou o clube em uma referência tanto pelos resultados como pelo desempenho.

Busquets deixa o clube depois de disputar 718 partidas pelo Barça, o terceiro atleta com mais jogos pelo clube, atrás apenas de Messi e Xavi, seu atual técnico.

O meia conquistou 31 títulos pelo clube, número que pode chegar a 32 caso o Barcelona conquiste o campeonato espanhol, o que pode acontecer no próximo fim de semana.

Entre os títulos estão três Ligas dos Campeões, oito Ligas da Espanha, sete Copas do Rei e três Mundiais de Clubes.

Veja também

Manipulação de resultados "Sentei a botina no Juba", diz jogador investigado em esquema de manipulação de apostas