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Inclusão Cabanga Iate Clube lança projeto "Raquetes que Transformam" na Vila do Papel Iniciativa em parceria com o Instituto Cabanga de Responsabilidade Social acontece neste domingo (24)

No próximo domingo (24), a partir das 10h, uma iniciativa do Instituto Cabanga de Responsabilidade Social junto ao Cabanga Iate Clube de Pernambuco vai oferecer aulas gratuitas de tênis para crianças e adolescentes da Vila do Papel, no bairro de São José, na área central do Recife.

O Projeto "Raquetes que Transformam" será desenvolvido na quadra de tênis do COMVIDA Vila do Papel, local construído através do Programa ProMorar Recife. O intuito é promover a inclusão social, cidadanai e desenvolvimento dos jovens através do esporte.

“O esporte tem o poder de transformar vidas, abrir caminhos e gerar oportunidades. O Raquetes que Transformam nasce justamente com esse propósito: democratizar o acesso ao tênis e utilizar o esporte como instrumento de cidadania e inclusão social”, destacou o Comodoro do Cabanga e Presidente do Instituto Cabanga de Responsabilidade Social, Paulo Perez Machado.

Neste primeiro momento, 20 crianças e adolescentes entre sete e 17 anos serão beneficiadas com o projeto. Serão duas turmas de até 10 alunos, com atividades realizadas às quintas-feiras e domingos.

Para participar, os jovens têm que estar matriculados e com frequência ativa em escolas da rede pública de ensino. Além disso, eles vão passar por avaliação médica e física, para saber se estão aptos para praticar o tênis.

O Diretor de Tênis do Cabanga, Nelo Campos, ressaltou a importância da iniciativa para a modalidade. “É um projeto que aproxima o tênis da comunidade e permite que crianças e adolescentes tenham acesso a uma modalidade historicamente restrita. Mais do que formar atletas, queremos contribuir na formação de cidadãos”, afirmou.

A programação do lançamento contará ainda com recreação infantil e um jogo de exibição na quadra de tênis da Vila do Papel, reunindo atletas do alto rendimento do tênis do Cabanga. A partida será entre Alice Guimarães e Joca Salazar x Dudu Negromonte e Malu Luchesinger.

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