Cabanga inicia inscrições para 35ª Regata Recife/Fernando de Noronha

Maior competição oceânica da América Latina, a Regata Internacional Recife/Fernando de Noronha (Refeno) terá a sua partida da edição 2024 no dia 28 de setembro, no Marco Zero- Recife. Com limite para até 100 embarcações, as inscrições já estão liberadas a partir desta quinta-feira (1) através do site www.refeno.com.br.

Essa será a 35ª edição da travessia das 300 milhas náuticas (560 km) da capital pernambucana até o arquipélago de Fernando de Noronha.

O prazo para garantir presença na competição, realizada pela primeira vez em 1986 e que também é um grande encontro de velejadores do Brasil e do exterior, vai até o dia 26 de setembro de 2024. No entanto, os valores sofrem variação dependendo do mês da adesão.

A 35ª REFENO se propõe a acolher as classes: ORC, IRC, VPRS, RGS, MOCRA, CATAMARÃ, TRIMARÃ, AÇO, ALUMÍNIO, BICO DE PROA, ABERTA, TURISMO e CLÁSSICOS (lançados à água até 31 de dezembro de 1980)

Em 2023, o Fita Azul foi barco pernambucano Adrenalina Pura, dos sócios do Cabanga Avelar Loureiro, Humberto Carrilho e Cecília Peixoto, além do comandante Guga Peixoto. Foi a oitava vitória da embarcação.

