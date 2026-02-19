A- A+

Vela Cabanga inicia inscrições para 37ª edição da Refeno 2026 Largada está marcada para o dia 19 de setembro, no Marco Zero, reunindo velejadores de diversas partes do Brasil

Estão abertas as inscrições para a 37ª Regata Internacional Recife/Fernando de Noronha, a Refeno. A edição 2026 de uma das maiores regatas oceânicas da América Latina será realizada no dia 19 de setembro, no Marco Zero, no Bairro do Recife, reunindo velejadores de diversas partes do Brasil e do exterior em direção ao Arquipélago de Fernando de Noronha.

A Refeno é aberta a velejadores e amantes da vela oceânica, podendo participar embarcações de diferentes portes e categorias. A competição contempla classes como ORC, IRC, VPRS, RGS, Multicascos e Aberta, entre outras divisões técnicas, permitindo ampla participação de veleiros de cruzeiro e de alta performance, conforme critérios estabelecidos pela organização.

Fita Azul

O veleiro pernambucano Adrenalina Pura é o atual Fita Azul da Refeno. No ano passado, a embarcação cruzou o Mirante do Boldró registrando o quarto melhor tempo da história da prova: 17h47min46s. A embarcação, inclusive, é a maior campeã da regata, com dez títulos (2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2023, 2024 e 2025), sendo os sete primeiros representando a Bahia e os demais levando a bandeira de Pernambuco.

A Refeno ainda conta com uma série de ações sociais proporcionando experiências inclusivas. O Cabanga Iate Clube de Pernambuco e as embarcações participantes da regata receberão estudantes da rede pública de ensino, além de crianças e adolescentes neurodivergentes, apresentando o universo náutico aos mais jovens.

O clube também desenvolve ações ambientais permanentes no manguezal adotado pelo Cabanga. Em Fernando de Noronha, a programação social inclui ações de saúde, atividades no Centro Infantil Bem-me-quer, ação veterinária e iniciativas educativas.

Outro destaque é a ação náutica voltada para estudantes da rede estadual de ensino, que embarcam em veleiros para ter noções básicas do esporte da vela e, em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), realizam uma volta na Ilha.



*Com informações da assessoria

