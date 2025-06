A- A+

Meio Ambiente Cabanga promove 2ª edição da Regata do Meio Ambiente neste domingo (8) Com foco na sustentabilidade, o vencedor da prova será quem recolher mais lixo das águas

O Cabanga Iate Clube de Pernambuco promove, neste domingo (8), a segunda edição da Regata Cabanga do Meio Ambiente.

A largada da prova acontece às 13h30, na sede do clube, localizada no bairro do Cabanga, área central do Recife.





A ação, do Cabanga e do Instituto Cabanga de Responsabilidade Social, faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente do clube, e traz uma proposta inovadora: na regata, vence quem recolher mais lixo das águas, não quem cruzar primeiro a linha de chegada.



Neste ano, a disputa será aberta para embarcações das classes Snipe, ILCA e Optimist, fortalecendo ainda mais o envolvimento de atletas de diferentes faixas etárias e níveis de experiência. Cada embarcação estará com dois velejadores a bordo.

Estudantes do terceiro ano do ensino médio do Colégio Santa Maria Mazzarello, na Várzea, estarão acompanhando a ação.

Esporte em prol da natureza

A dinâmica da prova é simples e impactante: os velejadores terão 1h30 para coletar o maior peso possível de lixo flutuante nas águas das Bacias do Pina e do Cabanga. Ao fim do tempo estipulado, todo o material será depositado no píer flutuante do clube, onde passará por uma pesagem oficial.



Para garantir a segurança e o sucesso da ação, a organização disponibilizará os equipamentos de proteção e estruturas adequadas para a coleta. O percurso será livre, mas com delimitações para manter a ordem e facilitar o monitoramento.



Além do espírito esportivo, a iniciativa proporciona um verdadeiro “respiro” para o ecossistema da região — unindo lazer, educação ambiental e responsabilidade social.



Continuidade de um projeto premiado

A Regata é uma das ações do tradicional Projeto Mão no Mangue, iniciado em 2015 pelo Cabanga, que já retirou mais de 230 toneladas de resíduos sólidos das áreas costeiras e da dársena do clube.

O compromisso ambiental do Cabanga é reconhecido pelas certificações internacionais ISO 14001, de gestão ambiental, e ISO 9001, de qualidade — ambas conquistadas em 2019.



A primeira edição da Regata, em 2024, reuniu 10 barcos e 19 velejadores, que coletaram mais de 100 quilos de resíduos em apenas uma hora de ação. O resultado chamou atenção para a urgência da preservação e se tornou um marco ambiental para o clube.



Mais do que competição, um legado

O evento envolve velejadores de todas as idades e classes, além de familiares e associados do clube, promovendo uma cultura de cuidado com o meio ambiente e valorização das águas onde todos velejam.

“A gente vive na Bacia do Pina, nossos atletas velejam aqui todos os dias, e temos que valorizar esse ambiente. Todos nós podemos preservar e ajudar na limpeza da natureza”, destacou o comodoro do Cabanga, Altair Júnior.

A II Regata do Meio Ambiente é promovida pelo Cabanga Iate Clube de Pernambuco, com apoio de patrocinadores e parceiros da comunidade náutica, como a Federação Pernambucana de Vela (FPVela) e a Flotilha Recifense de Veleiros de Oceano (Frevo), reforçando o papel do esporte como agente de transformação socioambiental.



Serviço

II Regata Cabanga do Meio Ambiente

Data: 08 de junho de 2025 (sábado)

Horário: 13h30

Local: Bacia do Pina – Cabanga Iate Clube de Pernambuco

Classes: Snipe, ILCA e Optimist

Evento faz parte da Semana do Meio Ambiente do Cabanga (05 a 09 de junho)



