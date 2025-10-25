A- A+

Contratações Cabe no seu time? Separamos cinco jogadores sem contrato que podem reforçar sua defesa em 2026 Com o fim da temporada chegando, selecionamos defensores brasileiros que estão sem contrato e podem reforçar seu clube no início da próxima temporada

Final da temporada se aproximando é sinal para o mercado da bola começar a se aquecer. Clubes avaliam seus elencos, negociam saídas e também começam a sondar possíveis contratações para a próxima temporada.

Pensando nisso, preparamos uma série de indicações de jogadores sem que atualmente estão sem clube e que poderiam chegar 'de graça' para reforçar novas equipes em 2026.

Para o setor defensivo, separamos cinco indicações de jogadores considerados 'medalhões' e que estão livres no mercado. Se é verdade que 'defesa boa ganha campeonato', tá aí um quinteto de respeito para reforçar sua equipe no ano que vem:

Jean (Goleiro)

Goleiro Jean em ação pelo Cerro Porteño (PAR) | Foto: Reprodução/goleirojean95

O arqueiro de 29 anos foi revelado pelo Bahia em 2015 e ajudou o Tricolor Baiano a conquistar o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste. Após se destacar com atuações consistentes, chamou atenção e foi contratado pelo São Paulo. No time paulista, alternou altos e baixos, sem conseguir se firmar. Emprestado em 2020 ao Atlético Goianiense, teve boa passagem e chegou a marcar seis gols em 46 partidas pelo Dragão, mostrando também a sua habilidade na bola parada. Em 2021 foi emprestado ao Cerro Porteño(PAR) e após boas atuações, teve seu contrato comprado em definitivo. Foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Paraguaio de 2022 e permaneceu até maio deste ano, quando teve seu contrato rescindido.

Michel Macedo (Lateral direito)

Lateral Michel Macedo no Paysandu, seu último clube | Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu

O experiente lateral de 35 anos, passou todo o ano de 2025 sem clube. Sua última partida oficial foi no fim de 2024, com a camisa do Paysandu. Com passagens por vários clubes do Brasil e exterior, Michel teve passagens de destaque no Almería(ESP) onde disputou 37 partidas na temporada 2010/2011, no Atlético/MG onde participou ativamente da campanha do título da Libertadores de 2013 e teve sua última ‘grande’ temporada em 2021, com a camisa do Juventude, tendo disputado 31 jogos e se destacando como titular no Campeonato Brasileiro da Série A daquele ano.

Renan Lodi (Lateral esquerdo)

Lateral esquerdo Renan Lodi em ação pelo Al-Hilal | Foto: Reprodução/@renan_lodi

Com 27 anos, é o jogador mais ‘badalado’ desta lista. Formado nas categorias de base do Athetico/PR, o jovem promissor rapidamente se destacou e após ascensão meteórica no Furacão, acabou se transferindo ao Atlético de Madrid(ESP). No clube espanhol, foi campeão da La Liga na temporada 2020/2021 e mesmo com oscilações, teve momentos importantes no clube, incluindo boas atuações pela Champions League e também convocações para a Seleção Brasileira. Após uma passagem consolidada na europa, se transferiu para o Al-Hilal e permaneceu no clube saudita até setembro deste ano, estando sem clube desde então.

Bruno Uvini (Zagueiro)

Zagueiro Bruno Uvini no seu último clube, o Vitória | Foto: Reprodução/@brunouvini

Aos 34 anos, o zagueiro brasileiro é um verdadeiro andarilho do futebol, tendo passado por vários clubes e com sólida experiência no futebol europeu. Além de clubes brasileiros, Uvini também teve bastante vivência no futebol italiano e no ‘mundo árabe’. Formado na base do São Paulo, era um zagueiro promissor e do Tricolor Paulista se transferiu direto para o futebol europeu, mais especificamente para o futebol holandês. Daí em diante rodou bastante e mesmo assim conseguiu se destacar em alguns clubes, como Al-Nassr da Arábia, onde teve sua passagem mais longa por um clube (entre 2016 e 2019), chegando a ser capitão e conquistando títulos do cenário local. Após 9 anos atuando no exterior, voltou ao Brasil em 2023 para o Grêmio, atuando em 32 jogos e se destacando na campanha do vice-campeonato brasileiro. Após a passagem pelo futebol gaúcho, se transferiu para o Vitória, ficando no clube baiano até junho deste ano.

Fernando (Volante/Zagueiro)

Zagueiro/Volante Fernando, em ação pelo Internacional | Foto: Reprodução/@fernandoreges

O último nome da lista é originalmente volante, mas no último ano atuou bastante como zagueiro e esta passou a ser como uma segunda posição para o atleta. Trata-se do veterano Fernando, o mais velho da nossa lista. Do alto dos seus 38 anos, o jogador brasileiro teve uma longa e vitoriosa carreira no futebol europeu. Após se formar no Vila Nova/GO, foi contratado pelo Porto(POR) e foi ídolo no clube português, atuando vários anos com a camisa dos Dragões. Foi uma peça fundamental no meio-campo do time que dominou o futebol português no início dos anos 2010, conquistando 4 Campeonatos Portugueses e 1 Liga Europa da UEFA (2010-11). Atuou um total de 230 partidas pelo clube. Também teve muito destaque em sua passagem pelo Sevilla (ESP), sendo um dos pilares da equipe espanhola em sua vitoriosa fase de conquistas européias. Conquistou 2 Liga Europa da UEFA (2019-20 e 2022-23) pelo clube e se consolidou como um dos melhores volantes do futebol espanhol da época. Também passou pelo Manchester City (ING), onde conquistou a Copa da Liga Inglesa (2015-16), e pelo Galatasaray (TUR), onde foi bicampeão turco. Recentemente, teve uma breve e importante passagem pelo Internacional, clube que marcou seu retorno ao Brasil. Sua última partida oficial foi em agosto deste ano, pelo clube gaúcho.

