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FUTEBOL Cabe no seu time? Veja estrelas do futebol mundial que estão sem clube e livres no mercado Grandes nomes como Sérgio Ramos, Philippe Coutinho, Jadon Sancho, Karim Benzema e Riyad Mahrez seguem sem clube

A janela de transferências no Brasil vai até o dia 11 de setembro, enquanto as principais ligas europeias, como a espanhola e a inglesa, fecharam na última terça-feira (1º). Porém, alguns jogadores seguem livres no mercado e podem movimentar o mundo do futebol.



Apesar de o período de contratações de algumas ligas já ter se encerrado, atletas que estão sem contrato podem ser contratados. Além disso, o futebol brasileiro também pode ser um mercado para grandes nomes que não encontram tanto espaço no Velho Continente.





A lista conta com grandes jogadores que marcaram seus nomes em grandes clubes europeus, como Paul Pogba, Sergio Ramos e Karim Benzema. Além disso, Philippe Coutinho, desde que deixou o Vasco, também não foi anunciado por outro time.



Veja os jogadores livres



- Sergio Ramos, zagueiro - 40 anos



- David Alaba, zagueiro - 34 anos



- Dani Carvajal, lateral-direito - 34 anos



- Raphael Guerreiro, lateral-esquerdo - 32 anos



- Oleksandr Zinchenko, lateral-esquerdo - 29 anos



- Yves Bissouma, meio-campista - 30 anos



- Paul Pogba, meio-campista - 33 anos



- Marcelo Brozovic, meio-campista - 33 anos



- Renato Sanches, meio-campista - 29 anos



- Karim Benzema, atacante - 38 anos



- Philippe Coutinho, atacante - 34 anos



- Jamie Vardy, atacante - 39 anos



- Mauro Icardi, atacante - 33 anos



- Jadon Sancho, atacante - 26 anos



- Raheem Sterling, atacante - 31 anos



- Riyad Mahrez, atacante - 35 anos



- Wilfried Zaha, atacante - 33 anos

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