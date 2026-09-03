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FUTEBOL

Cabe no seu time? Veja estrelas do futebol mundial que estão sem clube e livres no mercado

Grandes nomes como Sérgio Ramos, Philippe Coutinho, Jadon Sancho, Karim Benzema e Riyad Mahrez seguem sem clube

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Sérgio Ramos atuou pelo Monterrey (MEX) até dezembro de 2025 Sérgio Ramos atuou pelo Monterrey (MEX) até dezembro de 2025  - Foto: YURI CORTEZ/AFP

A janela de transferências no Brasil vai até o dia 11 de setembro, enquanto as principais ligas europeias, como a espanhola e a inglesa, fecharam na última terça-feira (1º). Porém, alguns jogadores seguem livres no mercado e podem movimentar o mundo do futebol.

Apesar de o período de contratações de algumas ligas já ter se encerrado, atletas que estão sem contrato podem ser contratados. Além disso, o futebol brasileiro também pode ser um mercado para grandes nomes que não encontram tanto espaço no Velho Continente.

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A lista conta com grandes jogadores que marcaram seus nomes em grandes clubes europeus, como Paul Pogba, Sergio Ramos e Karim Benzema. Além disso, Philippe Coutinho, desde que deixou o Vasco, também não foi anunciado por outro time.

Veja os jogadores livres

- Sergio Ramos, zagueiro - 40 anos

- David Alaba, zagueiro - 34 anos

- Dani Carvajal, lateral-direito - 34 anos

- Raphael Guerreiro, lateral-esquerdo - 32 anos

- Oleksandr Zinchenko, lateral-esquerdo - 29 anos

- Yves Bissouma, meio-campista - 30 anos

- Paul Pogba, meio-campista - 33 anos

- Marcelo Brozovic, meio-campista - 33 anos

- Renato Sanches, meio-campista - 29 anos

- Karim Benzema, atacante - 38 anos

- Philippe Coutinho, atacante - 34 anos

- Jamie Vardy, atacante - 39 anos

- Mauro Icardi, atacante - 33 anos

- Jadon Sancho, atacante - 26 anos

- Raheem Sterling, atacante - 31 anos

- Riyad Mahrez, atacante - 35 anos

- Wilfried Zaha, atacante - 33 anos

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