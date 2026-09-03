Cabe no seu time? Veja estrelas do futebol mundial que estão sem clube e livres no mercado
Grandes nomes como Sérgio Ramos, Philippe Coutinho, Jadon Sancho, Karim Benzema e Riyad Mahrez seguem sem clube
A janela de transferências no Brasil vai até o dia 11 de setembro, enquanto as principais ligas europeias, como a espanhola e a inglesa, fecharam na última terça-feira (1º). Porém, alguns jogadores seguem livres no mercado e podem movimentar o mundo do futebol.
Apesar de o período de contratações de algumas ligas já ter se encerrado, atletas que estão sem contrato podem ser contratados. Além disso, o futebol brasileiro também pode ser um mercado para grandes nomes que não encontram tanto espaço no Velho Continente.
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A lista conta com grandes jogadores que marcaram seus nomes em grandes clubes europeus, como Paul Pogba, Sergio Ramos e Karim Benzema. Além disso, Philippe Coutinho, desde que deixou o Vasco, também não foi anunciado por outro time.
Veja os jogadores livres
- Sergio Ramos, zagueiro - 40 anos
- David Alaba, zagueiro - 34 anos
- Dani Carvajal, lateral-direito - 34 anos
- Raphael Guerreiro, lateral-esquerdo - 32 anos
- Oleksandr Zinchenko, lateral-esquerdo - 29 anos
- Yves Bissouma, meio-campista - 30 anos
- Paul Pogba, meio-campista - 33 anos
- Marcelo Brozovic, meio-campista - 33 anos
- Renato Sanches, meio-campista - 29 anos
- Karim Benzema, atacante - 38 anos
- Philippe Coutinho, atacante - 34 anos
- Jamie Vardy, atacante - 39 anos
- Mauro Icardi, atacante - 33 anos
- Jadon Sancho, atacante - 26 anos
- Raheem Sterling, atacante - 31 anos
- Riyad Mahrez, atacante - 35 anos
- Wilfried Zaha, atacante - 33 anos