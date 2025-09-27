Marcelo Cabo analisa derrota do Santa Cruz e mantém confiança no título da Série D
Técnico reconhece falhas, destaca apoio da torcida e espera virada contra o Barra-SC no jogo decisivo da final
Após a derrota por 2 a 1 para o Barra-SC, na Arena de Pernambuco, neste sábado (27), pela partida de ida da final da Série D do Campeonato Brasileiro, o técnico Marcelo Cabo avaliou o desempenho do Santa Cruz e demonstrou confiança na recuperação da equipe para o confronto decisivo em Santa Catarina.
Mudança tática e desempenho ofensivo
Segundo Cabo, o time tricolor apresentou evolução em relação ao jogo anterior, principalmente após mudanças no sistema tático e na escalação.
“Na semana passada fomos ineficazes. Mudamos peças, ajustamos o sistema e conseguimos explorar melhor a vulnerabilidade do adversário”, afirmou o treinador.
Apesar do resultado negativo, o técnico valorizou a postura da equipe, especialmente no primeiro tempo, quando o Santa Cruz teve maior controle da posse de bola e criou boas chances. Cabo destacou que, mesmo com a queda de rendimento na segunda etapa, o time manteve certa dominância nas ações ofensivas.
Apoio da torcida e clima de confiança
Cabo também fez questão de exaltar a presença da torcida coral na Arena de Pernambuco. Para ele, o apoio vindo das arquibancadas foi determinante para a campanha até aqui.
“Nosso torcedor é o maior patrimônio do clube. Eles nos apoiaram do início ao fim e são parte fundamental do que conquistamos até agora”, disse.
Mesmo com o revés, o treinador reforçou a confiança no elenco e garantiu que a decisão ainda está aberta.
“Foi apenas o primeiro tempo da final. Temos totais condições de buscar a virada fora de casa, como já fizemos em outras fases da competição”, completou.
Jogo de volta
A delegação do Santa Cruz iniciará a preparação visando a partida de volta, que será disputada em Santa Catarina. O elenco terá uma semana cheia de treinos antes do duelo que definirá o campeão da Série D de 2025.