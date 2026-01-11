A- A+

Futebol Cabo celebra vitória do Santa e lamenta negociação frustrada com Gilberto Tricolor bateu o Decisão por 3x0, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano

O técnico Marcelo Cabo comemorou a estreia do Santa Cruz com vitória no Campeonato Pernambucano. Diante do Decisão, o Tricolor venceu por 3x0, na Arena de Pernambuco. Resultado que passou pelo bom desempenho do time nos primeiros 45 minutos.

“O primeiro jogo gera muito expectativa e tivemos um início de jogo bom, conseguindo abrir 3x0. Depois, a gente desacelerou e tivemos oscilações, afrouxando a marcação alta, deixando Decisão ter mais posse de bola. No intervalo, eu corrigi isso, para não fazer o time deles gostar do jogo. Disse para voltarmos ao segundo tempo como começamos o primeiro, mas foi ao contrário. Nos primeiros cinco, sete minutos eles tiveram volume bom e aí eu fiz as alterações, colocando mais intensidade no meio-campo. Entendo que com isso a equipe melhorou e entramos novamente no jogo”, afirmou.





Na visão de Cabo, o Santa ainda não está jogando em 100% da sua capacidade. Algo que pode acontecer nas rodadas seguintes.

“O time que começou hoje é 60% novo e isso (entrosamento) requer tempo. Talvez na terceira ou quarta rodada a gente tenha um encaixe melhor. No sentido de ganhar mais conjunto, está quase nos 100% que eu quero. A gente vai evoluindo jogo a jogo”, apontou.

Gilberto

O treinador também comentou sobre o fim das negociações entre Santa Cruz e Gilberto. Ex-jogador coral e atualmente no Juventude, o atleta esteve próximo do acerto, mas as tratativas esfriaram e o clube optou por encerrar as conversas com o centroavante.

“Tenho respeito máximo ao Gilberto. Dispensa comentários. A negociação não se concluiu e a gente sente muito pelo jogador que poderia nos agregar muito. Estou satisfeito com o elenco que tenho, mas o Santa está sempre aberto às oportunidades de mercado”, frisou Cabo.

